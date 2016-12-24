В Торбеевском районе построят новую школу

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В Торбеевском районе построят новую школу. В селе Дракино строители уже приступили к работе. Учебное заведение появится в рамках национального проекта «Образование», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. 

https://ntm13.ru/news/v-torbeevskom-rajone-postroyat-novuyu-shkolu/

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