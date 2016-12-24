В мордовском пединституте появится бассейн

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На совещании, посвященном вопросам строительства социальных объектов, также был рассмотрен проект бассейна педагогического института имени М.Е. Евсевьева.

Известно, что возвести его планируется в рамках программы капвложений Министерства науки и высшего образования России. Стоимость работ оценивается примерно в 160 миллионов рублей. В настоящее время уже подготовлена площадка под строительство, проведена конкурсная процедура определения подрядчика. Ориентировочный срок сдачи объекта - август 2020 года.

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