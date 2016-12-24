В мордовском пединституте появится бассейн

Мордовия будет отбиваться от «Бризбена», «Канзаса» и «Колорадо»
В этом году в республике планируют привить от гриппа более 404 тысяч жителей
На совещании, посвященном вопросам строительства социальных объектов, также был рассмотрен проект бассейна педагогического института имени М.Е. Евсевьева.
Известно, что возвести его планируется в рамках программы капвложений Министерства науки и высшего образования России. Стоимость работ оценивается примерно в 160 миллионов рублей. В настоящее время уже подготовлена площадка под строительство, проведена конкурсная процедура определения подрядчика. Ориентировочный срок сдачи объекта - август 2020 года.
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