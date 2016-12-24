Выпускники саранских школ выбирают обучение в Мордовии

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В школах городского округа Саранск обучается свыше 33 тысяч школьников. В этом году первоклассниками школ столицы Мордовии стали 3908 детей. Они будут учиться в 143 класс-комплектах.
«К первому сентября нам известны данные по выпускникам школ Саранска. 1032 бывших одиннадцатиклассников из 1315 решили продолжить обучение в Мордовии: 961 выпускник поступил в вузы республики, 43 человека - в учреждения среднего профессионального образования, - сообщила заместитель директора Департамента по социальной политике - начальник управления образования Оксана Шуляпова. - 279 школьников будут обучаться в вузах и средних специальных учебных заведениях за пределами нашего региона, 11 выпускников уже трудоустроились. Кроме того, четыре одиннадцатиклассника будут учиться за пределами нашей страны - в Чехии, Швейцарии, Германии и Турции».
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