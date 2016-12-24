Анна Ардова: «Давайте не будем заниматься неприличием!»

В сентябре заслуженная артистка России Анна Ардова отмечает 50-летие. За это время она снялась более чем в полусотне фильмов. Большинство ролей комедийные, но актриса пробует себя в различных амплуа - одно только участие в телевизионном проекте «Одна за всех» (российское комедийное скетч-шоу, которое выходило на различных телеканалах) чего стоит, ведь там Анна попробовала себя в ролях различных персонажей: от гламурных дам с Рублевки до бабушек-коммунисток. Принимает Ардова участие и в озвучивании анимационных фильмов, и в качестве ведущей различных телепрограмм, да и сама с удовольствием участвует в различных шоу. Тут и «Звезды под гипнозом», и новый проект Валдиса Пельша, где Анна опускалась в море к акулам... В общем, можно предположить, что дух авантюризма актрисе не чужд…

- Анна, расскажите, как прошло ваше лето?

- Летом я была на различных кинофестивалях в Испании, Ессентуках, Ярославле, в Магадане на концерте…

- Получается довольно насыщенное рабочее лето. А отдохнуть?

- Открою вам секрет: на фестивалях тоже иногда можно немного отдохнуть. Но в отпуске все же была - в Италии, только сейчас вернулась. Это одна из моих любимых стран. С удовольствием каталась там по окрестностям на велосипеде. Представляете, я не ездила много лет на велосипеде - фактически с детства. А года три назад снова села - и поняла, что не умею тормозить руками. Раньше же у всех велосипедов тормоз был ножной, а теперь у всех ручной. И с непривычки испугалась страшно! Но сейчас уже привыкла...

- В каких проектах вы сейчас заняты?

- У меня все в будущем, поэтому пока ничего не будут говорить.

- То есть вы немножко суеверный человек, так получается?

- Я не немножко - я чудовищно суеверна! Поэтому на всякий случай заранее ничего не говорю. Вот когда работа выйдет на экраны или хотя бы будет уже полностью снята или сделана - тогда можно ее обсудить.

- Хорошо, тогда о каких фильмах уже можно говорить?

- Недавно была премьера фильма «Трудности выживания» (киноистория о том, как можно найти любовь даже не необитаемом острове, - прим. авт.). Я когда посмотрела сценарий, то мне он очень понравился. Сказала, что это здорово и может быть интересно: есть и что снимать, и на что смотреть. У меня там небольшая роль - играю супругу героя Яна Цапника. Такую любящую, терпеливую и принимающую жену, а он - бабник...

- Почти в каждом фильме есть какая-то история любви. Какая вам близка?

- Любая история любви близка всем, потому что во всех историях любви самое главное - это возникновение этой самой любви. Какая разница - на какой почве? Какая разница - в каком возрасте? И так далее. Все это не имеет значения. Лишь бы были любовь и счастье...

- Ваше сердце сейчас занято?

- Свободно.

- Есть идеал мужчины, который бы понравился Анне Ардовой?

- Умный и с юмором.

- Только два требования?

- Но они - самые главные! И самые первые. Без чувства юмора сложно общаться с людьми. Это первое, на что я должна клюнуть, - со всем остальным разберемся позже...

- У вас такая мощная актерская родословная: отец Борис Ардов - актер и режиссер, отчим Игорь Старыгин - известный актер, дядя Алексей Баталов - вообще легенда кино… И так далее. Был у вас хоть какой-то шанс выбрать другую профессию, не становиться актрисой?

- Я попыталась в десятом классе объявить всем, что пойду в парикмахеры. Потому что мне очень понравился один мастер, который делал мне прическу. Я подумала, что я тоже так хочу. И всем заявила: «Вы не волнуйтесь, я так решила: сейчас, в середине десятого класса, ухожу из школы, поступаю в ПТУ и буду парикмахером!» Все родственники были в ужасе, встали на дыбы и сказали, что «ладно, бог с ней с артисткой - там хотя бы высшее образование есть». Меня позвала к себе в гости свекровь моей старшей сестры и сказала: «Послушай, ты представляешь, что к тебе будут приходить не только красивые и чистые люди? Будут приходить грязные, вредные и даже со вшами! А еще будут приходить бабушки, которые устроят скандал, потому что из трех перьев надо сделать красивую прическу. Ты это сможешь сделать?» Я задумалась. Я-то предполагала, что ко мне будут приходить стричься всегда такие же молодые и прекрасные, как к тому мастеру, к которому я ходила. Я сказала: «Нет, не хочу!» Она мне говорит: «Тогда доучись в школе». Я доучилась и пошла в актрисы.

- Вы самокритичный человек?

- Абсолютно. Как и все артисты.

- Пересматриваете свои фильмы по многу раз, ища ошибки?

- Нет. Я смотрю один раз, делаю выводы и не смотрю больше.

- Многие артисты говорят, что они стали заложниками определенной роли. А вот у вас в проекте «Одна за всех» была возможность попробовать себя в абсолютно разных ролях. Какая самая любимая была?

- Бабушка-сталинистка Серафима Аркадьевна, у которой студенты снимали комнату. Она моя самая любимая, пожалуй. Потому что это была первая маска, которую на меня надели, и вообще первая маска в России в качестве пластического грима.

- Серьезно?

- Да, я была первой! И горжусь этим - после меня стали всем делать эти маски. Так вот, она была любимой. Но образов в проекте было так много! Когда я уставала, путала слова - и все эти образы начинали из меня лезть… Как из Терминатора - помните, когда во второй части его кидают в расплавленную сталь, и там начинают вылезать из него все образы, которые он на себя надевал? Так и у меня от усталости было. И мне говорили: давайте прервемся, отдохнем, попьем кофейку. И еще: «Аня, не забывай - ты еврейская мама сейчас!»

Так и работали…

- Анна, со стороны вы - позитивная, замечательная, энергичная. Как часто вам говорят, что вы - классная? Наверное, это самый распространенный комплимент?

- Да, мне говорят иногда этот комплимент. Это мне очень приятно, естественно - как и всем людям…

- Для вас это юбилейный год. Как относитесь к цифре в паспорте?

- Даже не буду это обсуждать! (Смеется.)

- Но вы и не выглядите на свой возраст, честно скажу вам!

- Я над этим работаю! Но давайте не будем обсуждать - я этого так боюсь… Не люблю обсуждать возраст. Напоминать женщине про возраст - в этом, говорят, есть что-то неприличное. Так что давайте не будем заниматься неприличием! (Смеется.)