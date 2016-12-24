Болельщики ЦСКА намерены провести в Саранске шествие перед матчем своей команды

«А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ, А У ВАС?»
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В ходе оперативного совещания в Администрации Саранска с инициативой выступил представитель правоохранительных органов. Он обратился к мэру Саранска с предложением об ограничении движения общественного транспорта 15 сентября - в день проведения футбольного матча «Тамбов» - ЦСКА. Это связано с намерением болельщиков ЦСКА провести перед матчем шествие.
«Нужно обсудить такую необходимость с руководством Министерства внутренних дел региона. По просьбе стражей порядка мы ограничивали движение на игру со «Спартаком». Это все-таки праздник футбола, да и спартаковцы повели себя довольно хорошо», - подчеркнул Петр Тултаев.
Напомним, что в Саранске 6 сентября на стадионе «Мордовия Арена» состоится матч между молодежными командами России и Сербии, в этот день в Саранске также будут временно ведены ограничения движения, а 15 сентября на главном стадионе Мордовии «Тамбов» сразится с ЦСКА.
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