Болельщики ЦСКА намерены провести в Саранске шествие перед матчем своей команды

В ходе оперативного совещания в Администрации Саранска с инициативой выступил представитель правоохранительных органов. Он обратился к мэру Саранска с предложением об ограничении движения общественного транспорта 15 сентября - в день проведения футбольного матча «Тамбов» - ЦСКА. Это связано с намерением болельщиков ЦСКА провести перед матчем шествие.

«Нужно обсудить такую необходимость с руководством Министерства внутренних дел региона. По просьбе стражей порядка мы ограничивали движение на игру со «Спартаком». Это все-таки праздник футбола, да и спартаковцы повели себя довольно хорошо», - подчеркнул Петр Тултаев.

Напомним, что в Саранске 6 сентября на стадионе «Мордовия Арена» состоится матч между молодежными командами России и Сербии, в этот день в Саранске также будут временно ведены ограничения движения, а 15 сентября на главном стадионе Мордовии «Тамбов» сразится с ЦСКА.