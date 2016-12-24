Молодые специалисты выскажут свое видение общественных пространств города

Мэр Саранска Петр Тултаев на прошедшем в понедельник в Администрации города совещании затронул тему работ по благоустройству в 2020 году.

«Что касается ремонта дорог и благоустройства общественных территорий на предстоящий год, то тут планы нами сформированы. Уже сейчас заказывайте проекты, готовьте сметы, после чего оперативно будем отторговывать объекты. Если это необходимо, то нужно ужесточать условия при объявлении торгов, чтобы не получалось так, как с благоустройством дворов, - подчеркнул Глава Саранска. - На предстоящий год для благоустройства общественной территории жители Саранска путем открытого голосования выбрали парк Ленинского района. Нужно еще раз уточнить мнение людей на этот счет: каким именно им представляется будущий парк. Кроме того, можно привлечь молодых специалистов, которые высказали бы свое видение парка в рамках наших возможностей, мнение о развитии города и общественных пространств в целом, смогли бы реализовать себя в этом направлении».