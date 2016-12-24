Какие осложнения бывают у варикозной болезни?

Наиболее распространённой сосудистой патологией является варикозная болезнь нижних конечностей: с ней сталкивается около половины жителей нашей планеты. Увы, многие заблуждаются, полагая, что основная проблема, которую создаёт данная болезнь, носит косметический характер - сосудистая сеточка и некрасивые, выпирающие из-под кожи вены. Между тем врачи предупреждают: не шутите с варикозом, это - серьёзное заболевание, которое не только ухудшает качество жизни, но и является её угрозой.

О том, с каких симптомов начинается и какие опасности таит в себе варикозная болезнь, а также о профилактике и лечении этого заболевания нам рассказал сосудистый хирург, флеболог, член Ассоциации флебологов России Михаил Ермак.

- Михаил Юрьевич, кто находится в зоне риска, если мы говорим о варикозной болезни? Возраст имеет значение?

- Варикозная болезнь может проявиться в любом возрасте, но у женщин она встречается значительно чаще, чем у мужчин.

- Может ли болезнь вен передаваться по наследству?

- Такая теория существует, но в очень «сыром» виде. Она предполагает, что есть некий ген, который кодирует возможность развития варикозного заболевания под воздействием факторов окружающей среды. Однако звучит это не очень убедительно, поскольку ту же простуду тогда тоже с легкостью можно назвать наследственным заболеванием. В общем, у этой теории есть как сторонники, так и противники, но однозначного ответа на этот вопрос пока нет.

- Каковы провоцирующие факторы варикоза?

- Это физические и статические нагрузки. Та же беременность, по сути, тоже является нагрузкой. Кроме того, что беременная матка сдавливает вены, в организме беременной женщины в больших количествах вырабатывается гормон прогестерон, который способствует перерастяжению венозных стенок. Соответственно, беременность тоже является риском развития варикоза. Чаще всего болезнь проявляется во время второй беременности. Первая, как правило, компенсируется, а вторая зачастую уже нет. Многие женщины отмечают, что если раньше вены на ногах были едва заметны, то после второй беременности они существенно увеличиваются. Чтобы исключить подобные риски, нужно обратиться к врачу-флебологу, который даст профилактические рекомендации. Статическую нагрузку получают чаще всего люди, которым приходится днями напролет сидеть или стоять на одном месте: повара, парикмахеры, а также все те, кто много времени проводит за компьютером. Если же мы говорим о физической нагрузке, то в группу риска, как правило, входят спортсмены, занимающиеся профессиональным спортом. Но здесь может возникнуть некоторая путаница, потому что у спортсменов может быть гипертрофия вен, то есть их увеличение без варикозного поражения, когда происходит разрушение среднего мышечного слоя и вена теряет свою каркасность, приобретая изогнутый вид. Нередко гипертрофию можно наблюдать у людей, занимающихся бодибилдингом.

- Гипертрофия вен может быть начальным симптомом варикозной болезни?

- Если спортсмен будет соблюдать определенные меры профилактики при занятиях спортом, то болезнь не разовьется.

- Что это за меры?

- Для профилактики достаточно носить компрессионное белье непосредственно в период тренировки.

- А такие симптомы, как сосудистые «сетки» и «звёздочки» на ногах, могут быть предвестниками варикоза?

- Многие не обращают на это внимания. Но банальная «сетка» уже является первичным проявлением варикозной болезни. Конечно, это может быть просто косметическим дефектом. Но бывает и так: приходит женщина со «звездочками» - и оказывается, что венозный клапан уже не работает. Поэтому с любой «сеточкой» лучше показаться врачу.

- Какие ещё симптомы являются поводом обратиться к врачу?

- Когда к вечеру вы ощущаете тяжесть в ногах и отёки. Еще один немаловажный симптом - это судороги по ночам или ближе к утру. Всё дело в том, что отёк, который сформировался за день, разрешается, как правило, в три-четыре часа утра. Из-за этого появляется резкий спазм мышц - судороги. Это достаточно болезненно, поэтому человек просыпается. Ему нужно встать, походить, чтобы размять мышцы. Ну и, конечно, расширенные деформированные вены тоже являются веским поводом пойти к врачу.

- Как диагностируется болезнь?

- УЗИ является самым информативным и доказанным диагностическим фактором. Оно позволяет сделать функциональные пробы, посмотреть состояние вен, их проходимость и так далее.

- Какие варианты лечения варикозной болезни предлагает современная медицина?

- Самое разумное лечение - это операция. Конечно, лазер менее травматичен, чем классическая операция - флебэктомия, когда делают надрезы. И после операции лазером практически не бывает осложнений. Раньше его мощность не позволяла лечить вены с большим диаметром или при запущенной болезни. Однако несколько лет назад в лечении варикозной болезни произошла революция: появился лазер, который решил эту проблему. Более того, сейчас появились новые - двухкольцовые - проводники, которые дают надежную гарантию излечения.

- Бывают ли осложнения после операций?

- У лазера есть некоторый риск тромбообразования. Но он настолько мал, что не идет ни в какое сравнение с тем, если не оперироваться вовсе. Операция безопасна. Длится она один час. На следующий день нужно прийти на перевязку - и можно отправляться на работу!

- Имеются ли противопоказания к данной операции?

- Считается, что после 75 лет операцию лучше не делать, но всё очень индивидуально. То есть до этого возраста операция делается без вопросов, а если после - уже потребуется тщательное обследование. Кроме того, противопоказаниями к операции являются беременность и лактация.

- Как часто после операции случаются рецидивы?

- Всё зависит от образа жизни и внешних факторов. Один из самых существенных факторов риска - избыточный вес. Если у пациента вторая или третья степень ожирения, проводить операцию считается нецелесообразным. Лучше сначала нормализовать вес и только после этого начинать лечение.

- Какие осложнения бывают у варикозной болезни, если её не лечить?

- Если не лечить, но есть показания к операции, то это - угроза прогрессирования заболевания, то есть вовлеченность здоровых вен в патологический процесс. Многие думают, что если они уберут вену, то в венозной системе что-то нарушится. Но это не так. Наоборот, с помощью операции мы уберем патологический фактор влияния, уйдет перегрузка венозной системы, и она начнет нормально функционировать. Если этого не произойдет, на определенном этапе болезни появляются отеки, которые со временем принимают стойкий характер. И дальше человека ждут все «прелести» варикозной болезни: тромбозы и трофические язвы как биологическое завершение варикозной болезни. Когда уже отек настолько сильно выражен, что, для того чтобы его убрать, организм начинает атаковать кожные покровы, и появляется трофическая язва, а по сути - гниющая рана.

- Чем могут быть опасны трофические язвы и лечатся ли они?

- Достаточно эффективно. Другой вопрос - мало кто из врачей умеет их правильно лечить. Поэтому пациенты могут годами ходить к хирургу и лечить язву с переменным успехом. Представьте себе уровень жизни человека, который долгое время ходит с гниющей поверхностью на ноге... Если язву совсем запустить, то это может привести к сепсису. Но это совсем уж единичные случаи. Такое бывает, когда человек занимается самолечением. Например, пытается вылечить язву с помощью гусиного жира.

- А если говорить о тромбофлебите. Как он выражается?

- Если расширенные вены вдруг начинают резко болеть, появилось покраснение в области вены и если она стала твердой, это явный признак того, что в вене образовался тромб. Тогда нужно не к врачу идти, а бежать в приемный покой, потому что это уже угрожающее жизни состояние.

- Действительно ли лето - самое опасное время для развития тромбофлебитов?

- Да, летний период времени для патологии вен довольно опасен. Любой организм, когда ему жарко, впадает в гиподинамию. Человек старается меньше двигаться, чтобы выделять меньше тепла. На фоне гиподинамии усиливаются отеки. А еще во время жары идет потеря жидкости, что вызывает сгущение крови. Всё это в совокупности может привести к формированию тромба.

- Как людям с варикозом обезопасить себя в летнее время?

- Нужно отключить больные вены от кровотока. Тут два варианта: или постоянно носить компрессионное белье, или, что является самым разумным, сделать лазерную операцию. И летний период для нее не противопоказание.