Учреждения социальной защиты населения получили новую технику

«Если хочешь курить - кури один и в темноте!»
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
Страшная авария произошла 5 июля в Большеберезниковском районе. Мотоциклист на «Урале» с тремя пассажирами столкнулся с многотонным...
Каждый год работающий человек уходит в отпуск. Большинство людей готовятся к отпуску заранее - откладывают деньги, тщательно выбирают место...
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
Арестованы очередные подозреваемые по делу о проституции в стриптиз-клубе
Александр Проханов - о русской мечте и мордовском колдовстве
Что позволит вывести главный спортивный объект республики на самоокупаемость?
Родственники убитой Александры Шапошниковой потребовали взыскать с Олега Мышадаева миллион рублей
Совсем скоро жители самого густонаселенного района Саранска - Светотехстроя - получат еще одну благоустроенную зону отдыха. Уже в октябре...
считает посетивший Мордовию руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров