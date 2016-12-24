Учреждения социальной защиты населения получили новую технику

Вчера Глава Мордовии Владимир Волков вручил ключи от 30 автомобилей руководителям районных и городских учреждений социальной защиты. Новая техника, приобретенная в рамках реализации национального проекта «Демография», предназначена для оказания социально-медицинской помощи пенсионерам в возрасте от 65 лет.

Необходимые средства в сумме 29,87 миллиона рублей региону выделил российский бюджет. Теперь закупленные на эти деньги «Лада-Ларгусы» будут работать во всех без исключения муниципальных районах, доставляя пожилых граждан (проживающих преимущественно в сельской местности) в медицинские и социальные организации.

«Такие услуги необходимы, в первую очередь, при проведении регулярной диспансеризации, вакцинации, мониторинга состояния здоровья пенсионеров, - отметил в ходе церемонии Владимир Волков. - На это нас нацеливает федеральный проект «Старшее поколение», предусматривающий, в частности, увеличение периода так называемого активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. Мы уже многое сделали для повышения качества и доступности медико-социальной помощи. Но, решая такие задачи, нельзя забывать и о главном - внимании к людям, неустанной заботе о каждом человеке».

Добавим, что за каждой новой машиной будет закреплена мобильная бригада, обеспечивающая комплексное предоставление необходимых услуг лицам преклонного возраста в рамках межведомственного взаимодействия минсоцтрудзанятости и минздрава РМ. Таким образом, с учетом 23 уже функционирующих бригад, их общее количество вырастет до 53.