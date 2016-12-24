«Тепличное» продано!

Новым владельцем пригородного овощеводческого хозяйства стало ООО «Управляющая компания «Агрокапитал», которое с 2016 года занимается управлением тепличными активами. Все 100 процентов акций предприятия проданы посредством публичного предложения.

Известна также сумма сделки - 1 млрд 706,5 млн рублей. Деньги, на первый взгляд, небольшие. В особенности если принять во внимание тот факт, что изначально республика планировала выручить за «Тепличное» не менее 4,3 миллиарда рублей. Тогда, правда, торги были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Повторный аукцион завершился с тем же результатом, хотя стартовая цена и была снижена до 3,4 млрд рублей.

С другой стороны, о какой-то упущенной выгоде говорить тоже не приходится. Ведь «Агрокапитал» намеревается инвестировать в развитие «Тепличного» свыше 2,5 миллиарда рублей - с целью реконструкции части площадей и строительства новых.

Сейчас, к слову, компания владеет комбинатами «ЛипецкАгро» и «Елецкие овощи», находящимися в Липецкой области. Продукция реализуется под брендом «Долина овощей» через филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Липецке, Казани и Челябинске. Всего в группе «Агрокапитал» работает свыше 2 тысяч человек. Общая площадь теплиц составляет около 120 гектаров. Приобретение весьма успешного мордовского предприятия, как сообщается, должно помочь компании расширить географию производства «Агрокапитала».

- Трудно сказать, какие именно цели и задачи преследует новый собственник на самом деле, насколько они соответствуют заявленным, - рассуждает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. - Активная экспансия крупных агрохолдингов федерального масштаба в регионы становится в последнее время устойчивой тенденцией. Имея значительные материальные ресурсы и уже хорошо отлаженные логистические и управленческие структуры, многие крупные игроки рассчитывают тем самым не только увеличить масштабы производства, но и зачастую заметно диверсифицировать бизнес.

Подобные действия во многом оправданны, хотя существует ряд рисков. Во-первых, из-за того, что производство овощей в закрытых грунтах является на сегодняшний день одним из самых перспективных направлений, конкуренция в этом секторе постоянно усиливается. Появляются новые игроки, да и действующие агрохозяйства стараются расширить собственные возможности.

Во-вторых, всегда есть опасность неправильного позиционирования и неверного выбора стратегии развития, с чем нередко сталкиваются компании, недавно вошедшие в рынок или желающие быстро увеличить свои мощности. К примеру, из-за перепроизводства такие трудности зачастую испытывают тепличные хозяйства, занятые выращиванием огурцов. И это притом, что по иным позициям потребительская ниша в значительной мере еще не заполнена. Потому важнейшими факторами успеха считаются грамотная маркетинговая политика, отлаженные контрагентские связи (в первую очередь, с покупателями производимой продукции), выверенная логистика и, безусловно, профессионализм персонала. Все-таки производство овощей в закрытом грунте требует немалых знаний, опыта и хорошей подготовки.

Отдельно стоит упомянуть еще об одном неприятном абсолютно для всех агропроизводителей моменте - снижении потребления на фоне сокращения денежных доходов населения. Многие россияне сегодня вынуждены или откровенно экономить, или смещать свои приоритеты в более дешевый сегмент. А тепличные овощи, как известно, не всегда дёшевы.

Если ООО «Агрокапитал» учтет все перечисленные факторы, сумеет грамотно выстроить маркетинговые и производственные процессы, то инвестиции могут принести положительный эффект уже в течение ближайших нескольких лет.