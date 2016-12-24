Поют и пишут, пишут и поют…

Андрей Макаревич и Леонид Агутин презентовали свои новые литературные труды

«Остраконы» от Макаревича

Андрея Макаревича среди музыкантов, которые выпускают собственные книги, смело можно назвать рекордсменом. И это не только автобиографические произведения: у него есть и проза, и стихи, и даже книги по кулинарии. Всего в копилке у Андрея Вадимовича - более 30 книг, и вот сейчас она пополнилась еще одной. В сборник «Остраконы» вошли рассказы, написанные в разное время. Точные наблюдения, яркие детали, тонкий юмор, размышления, ощущения - все это присуще Макаревичу как писателю. Для него этот год весьма значим: минувшей зимой Андрей Макаревич отметил 65-летие, а недавно свое 50-летие праздновала его «Машина времени».

- Андрей, расскажите, как долго писали эту книгу? Что в нее вошло?

- Какие-то тексты были написаны на протяжении последнего времени, какие-то - раньше. Еще я вставил туда сказки, их у меня не так много...

- Есть ли у вас какое-то любимое свое произведение?

- Одного любимого у меня нет. Я стараюсь не доводить до печати те тексты, которые, на мой взгляд, не удались. Зачем это делать? А то, что считаю приемлемым, - то вы и читаете. Дело в том, что большими формами я не владею. Знаю, что каждый писатель мечтает написать роман. Сама по себе это уже вещь высшей пробы, маленькие рассказики - это так, эстрада. Непонятно, правда, почему так считается. Но малая форма мне близка и понятна, а большое - не мое... Что касается рассказов - когда их собирается достаточное количество и я понимаю, что их можно собрать в какой-то большой сборник, тогда я и выпускаю книгу. Но если в голову вдруг придет что-то более значительное по форме - от этого никто не застрахован - значит, выпущу и это.

- Группа «Машина времени» недавно отметила 50-летний юбилей. Не думали ли вы тогда, в юности, что группу будет ждать такая долгая история?

- Сохранились кадры, когда в 1964 году у Мика Джаггера (лидер «Роллинг Стоунз» - прим. авт.) брали интервью. Он там такой молоденький. Его спрашивают: «Как вы думаете, сколько ваша группа просуществует?» И он отвечает: «Может, год или полтора»… Конечно, мы ни о чем не думали - мы просто каждый день жили в свое удовольствие. И продолжаем этим заниматься, кстати.

- А что у вас сейчас больше времени занимает - музыка или писательство? Что в приоритете?

- А на каких весах это взвесить? Как определить? По количеству часов в сутки? Это по-разному бывает. И то, и другое мне в равной степени интересно. А занятия эти - разные с физической точки зрения. Поэтому это происходит какими-то наплывами. Если идет подготовка к записи альбома - все остальное на время откладывается. Или идет плотный тур - тут тоже не до написания книг. Зато потом можно переключиться, заняться графикой, писательством... Что касается рассказов, то меня в этом смысле хорошо стимулирует журнал «Русский пионер», потому что главный редактор Андрей Колесников придумал такую штуку: раз в месяц журнал объявляет определенную тему. И вот авторы разных взглядов и убеждений пишут на нее. Он мне звонит и дает задание. Я думаю: «Как интересно! Мне бы и в голову не пришло на эту тему рассуждать. Но раз надо - так надо!» Сам завожусь - и это действительно оказывается очень интересно.

- Сейчас очень многие уходят в интернет. У вас нет идеи создать собственный проект на YouTube?

- Мы недавно выпустили там «Смак» - возродили его в интернете. И я ощутил себя вдруг на 25 лет помолодевшим - потому что я вспомнил, как мы этот проект начинали. Насколько была веселая, абсолютно свободная тогда обстановка на телевидении: никаких ограничений я не испытывал, никаких рамок мне не ставили. Потом постепенно это чувство ушло под давлением обстоятельств. Сейчас же я чувствую точно такую же свободу, как и тогда. Я делаю все, что считаю нужным, как и тогда.

- Какой совет вы бы могли дать начинающему музыканту?

- Давать советы - страшно неблагодарное дело, особенно незнакомым людям. Это надо быть очень высокого мнения о себе, чтобы кого-то учить или поучать. Поэтому я не берусь за это дело…

«Безграничная музыка» от Агутина

В нынешнем году Леонид Агутин отмечает 30-летие творческой деятельности. И к этой дате презентовал книгу «Леонид Агутин. Безграничная музыка». У Леонида Агутина список книг, которые вышли под его авторством, - поменьше, чем у его коллеги Андрея Макаревича, но он и сам помоложе, так что все еще впереди.

- Написанием книг я занимаюсь на протяжении примерно 12 лет, - рассказал Агутин. - Тут и сборники стихов, и детская проза, и мамина книга с моей биографией, и крайняя - интерактивная книжка. Я ни в коем случае не старался соперничать с писателями. Главное - то, что рассказано, и насколько откровенно написано в этих книгах. Выход каждой из них вызывает у меня трепет. Все наши поездки, работы с зарубежными звездами, студийные работы, фестивальные приключения - все это еще ноу-хау как опыт для многих моих коллег. Я понимаю, что для истории обязательно надо оставить какие-то вещи: музыку на других языках, например, или книги... Мне это было интересно.

- Скажите, а что бы вы себе самому пожелали на день рождения? И как бы к себе обратились?

- Дорогой Лёня! Тебе - 51! Старшие товарищи смотрят на это с легкой улыбкой. Младшие - с легким сочувствием. А ты смотри вперед! Предшествующие годы ты в целом прошел неплохо. Молодец. Могло быть хуже. Развивайся! Не стой на месте! Уважай публику! Заботься о близких! И смотри, не подводи меня!

Валерия Хващевская