Сергей Губанов: «Я в своей жизни ничего не исключаю»

«Не надо отчаиваться!»
Александр Проханов - о русской мечте и мордовском колдовстве
На телеканале «Россия» - премьера большого телевизионного проекта «Рая знает всё!». В центре сюжета - два главных персонажа: она - Рая Полуйчик - парикмахер в салоне экономкласса, он - Владимир Костюков - участковый полицейский. Вместе они распутывают сложные дела и пытаются выстроить свои собственные отношения. В главных ролях - Анастасия Веденская и Сергей Губанов.
Накануне премьеры мы задали Сергею Губанову вопросы - не только об этом сериале, но и о семье, работе и жизненных принципах.
О сериале
- Сергей, почти четыре года назад на телеканале «Россия» уже была премьера сериала с похожим названием - «Рая знает», персонажи тоже очень похожи. «Рая знает всё!» - это продолжение того проекта?
- Нет, это абсолютно другой фильм. К сожалению, я смотрел только половину первой серии того сериала. Да, по сюжету они похожи. Но у нас - 50 серий, идти проект будет полтора-два месяца. И здесь история - романтическая и детективная, немного наивная, и я бы сказал, человечная. Для меня это первый опыт работы в таком комедийно-драматическом проекте. И образ долго подбирал, готовился... Очень надеюсь, что всем понравится.
- 50 серий?!
- Съемки длились девять месяцев, каждую неделю - шесть рабочих дней и один выходной. Это и долго, и нелегко физически. Но общий настрой команды и продюсеров держал в тонусе и подбадривал. И у нас был прекрасный режиссер Анатолий Артамонов, с которым я работаю уже не в первом проекте.
- Говорят, роль участкового Владимира Костюкова вам не сразу поддалась.
- Да, на пробы я приезжал четыре раза... Это должен был быть такой светлый герой, который верит в справедливость, несмотря на жизненные перипетии. Он не дурак, как это принято в комедиях, - он честный, благородный. К четвертым пробам совместными усилиями мы нашли тот образ, который был необходим. Получилось и искренне, и тонко, и трогательно.
- Для вас это первый опыт съемок в комедии. А ведь считается, что комедию сложнее играть, чем какой-либо другой жанр.
- Да, есть такое. Я понял для себя на съемках одно: когда стараешься и пытаешься рассмешить специально - получается плохо. Надо играть по-настоящему, искренне. Когда идешь по тонкой грани доброты, наивности, благородства - то тогда получалось действительно смешно. И там юмор больше не в персонажах - что они такие комичные все и смешные. Там больше юмор - в тонкости взаимоотношений...
- Как с Анастасией Веденской работалось?
- Мы привыкли друг к другу за это время, сдружились. Она - потрясающий партнер: чуткая, тонкая, всегда поможет, выручит! Если бы у меня не было такой партнерши, то я бы, наверное, не смог выдержать дистанцию длиной в 50 серий...
Об опыте
- У вас есть опыт съемок в американских фильмах. Очень часто любят сравнивать голливудскую киноиндустрию и нашу…
- Процесс съемок нас и у них, конечно, отличается. В Америке - больше ответственности, более организованно… Но сравнивать нельзя. У нас тоже все профессионально. Просто у нас - свое производство сериалов, у них - свое. Понятное дело, что к такому уровню бюджетов, как у них, нам еще долго идти… Но мы стараемся, и с маленькими бюджетами делаем очень хорошее кино... У них - свои плюсы и минусы, а у нас - свои… Сравнивать нельзя: у американцев даже ментальность другая! Что у них «выстреливает» - у нас не пройдет. А что у нас «выстреливает» - там может быть на вес золота. Потому что школа Станиславского ценится во всем мире.
- В каких проектах вы сейчас заняты?
- Сейчас у меня в Петербурге проходят съемки телевизионного фильма «Начнем все сначала». Еще один проект намечается в августе. И надеюсь, что в ближайшем будущем смогу сказать, что мы начинаем работать над продолжением «Рая знает всё!». Не будем раскрывать интригу последних серий, но такой вариант не исключен. Если народу понравится - то почему бы и нет?
О музыке
- В молодости вы хотели посвятить свою жизнь музыке, но в итоге выбрали профессию актера. Не жалеете о своем выборе?
- Нет, не жалею. Я вообще ни о чем не жалею из того, что было у меня в прошлом, - наоборот, этим горжусь. Всё - в копилку! Например, увлечение музыкой мне пригодилось в институте, потому что я был единственный скрипач на нашем курсе. Мы делали интернациональный спектакль по мотивам «Маленьких трагедий» Пушкина, и там я показал свои музыкальные способности.
- Сейчас остается время для того, чтобы помузицировать?
- Нет, на скрипке не играю - времени на это нет. Но в ближайшем будущем планирую купить себе электронное фортепиано и возобновить занятия, восстановить свою игру.
- Многие удивятся тому факту, что вы раньше работали в музыкальном коллективе Филиппа Киркорова… Или это миф?
- Оставлю это пока без комментариев. Потом обязательно расскажу...
О семье
- У вас - три дочери. Cредняя - Ангелина, ей 18 лет, уже добилась успехов на спортивном поприще…
- …Буквально на днях она стала серебряным призером чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ. Ангелина - в сборной России, она умничка и молодец! В августе ей еще предстоит чемпионат мира, а потом, в сентябре, мы запланировали все вместе наконец-то поехать отдыхать… А старшая, Карина - актриса, снимается в кино.
- Обращается к вам за советами?
- Конечно. Бывает, я помогаю записывать самопробы.
- Вам бы хотелось с ней сыграть вместе - в кино, например, или на театральной сцене?
- Тут такой тонкий момент… Мы как-то записывали с ней пробы. И там была такая сцена, что я - как отец и она - как дочь. Но, естественно, это были другие персонажи, не мы сами. И я понял, что мне это сложно: я вижу свою дочь Карину, а не ее персонажа! И понимаю, что те слова, которые я ей говорю, - это «ужас» и «так нельзя», что такого я бы никогда не сказал своей дочери. И понял, что отцовство во мне превышает профессионализм. Но все же мы сделали пробы. А вот сыграть вместе, к сожалению, не получилось - не сошлись по графику. Но в будущем я бы с удовольствием с ней поработал.
- Чем увлекается младшая?
- Ей всего шесть лет. Она очень много рисует: все, что видит, переносит на бумагу. И занимается плаванием. И просто радуется детству. Никто не заставляет ее читать-писать, потому что в школе всему научат. Пусть детство будет ярким!
- Вы дважды были женаты, причем на одной и той же женщине. И теперь - снова в разводе. Может, сделаете предложение в третий раз? Или уже возврата не будет?
- Да, есть такой факт! (Смеется.) Я в своей жизни ничего не исключаю. Мы прекрасно общаемся с Ларисой и практически каждый день с ней на связи - и по поводу детей, и по другим вопросам. Но пока нам хорошо жить в таком формате. А как дальше жизнь повернет - кто ж ее знает...
Александр Проханов - о русской мечте и мордовском колдовстве
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