Жители Мордовии отправляют посылки в Иркутскую область

Из Мордовии в адрес пострадавших от наводнения отправлено более 20 посылок, причем почти половину из них собрали сами почтовые сотрудники. В посылках, подготовленных почтовиками, пересылались в первую очередь средства личной гигиены и нескоропортящиеся продукты питания.

Всего же за неделю с начала гуманитарной акции, организованной Почтой России и Общественным телевидением России, жителями страны было отправлено в Иркутскую область 5 500 посылок общим весом более 30 тонн.

Среди регионов, жители которых отправили наибольшее количество посылок, Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская, Челябинская, Ивановская и Тверская области, а также Республика Татарстан.

Почта России бесплатно доставляет гуманитарную помощь пострадавшим от разрушительного наводнения в Иркутской области.

К бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране принимаются следующие вложения:

 Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);

 Моющие и дезинфицирующие средства;

 Постельное белье;

 Одежда и обувь;

 Полотенца, подушки, одеяла;

 Нескоропортящиеся продукты питания;

 Мобильные телефоны.

Обращаем внимание, что отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается.

Посылки с гуманитарной помощью должны быть надежно упакованы отправителем. Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления:

Иркутское отделение Российского Красного Креста.

664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.

На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».

Отправителю выдается чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому на сайте Почты России или в мобильном приложении можно отследить доставку гуманитарного груза.