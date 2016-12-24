Жители Мордовии отправляют посылки в Иркутскую область

Социум
Из Мордовии в адрес пострадавших от наводнения отправлено более 20 посылок, причем почти половину из них собрали сами почтовые сотрудники. В посылках, подготовленных почтовиками, пересылались в первую очередь средства личной гигиены и нескоропортящиеся продукты питания.
Всего же за неделю с начала гуманитарной акции, организованной Почтой России и Общественным телевидением России, жителями страны было отправлено в Иркутскую область 5 500 посылок общим весом более 30 тонн.
Среди регионов, жители которых отправили наибольшее количество посылок, Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская, Челябинская, Ивановская и Тверская области, а также Республика Татарстан.
Почта России бесплатно доставляет гуманитарную помощь пострадавшим от разрушительного наводнения в Иркутской области.
К бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране принимаются следующие вложения:
 Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);
 Моющие и дезинфицирующие средства;
 Постельное белье;
 Одежда и обувь;
 Полотенца, подушки, одеяла;
 Нескоропортящиеся продукты питания;
 Мобильные телефоны.
Обращаем внимание, что отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается.
Посылки с гуманитарной помощью должны быть надежно упакованы отправителем. Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления:
Иркутское отделение Российского Красного Креста.
664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.
На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».
Отправителю выдается чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому на сайте Почты России или в мобильном приложении можно отследить доставку гуманитарного груза.

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