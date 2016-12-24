Жители Мордовии отправляют посылки в Иркутскую область

Капитально влетели
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
Мэр Саранска откровенно рассказал о проблеме неприятного запаха в городе
Каждый год работающий человек уходит в отпуск. Большинство людей готовятся к отпуску заранее - откладывают деньги, тщательно выбирают место...
Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком
«С 1 июля стоимость проезда при бесконтактной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20...
Традиционно с 1 июля происходит повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно Жилищному кодексу к коммунальным услугам относятся:
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...
Получить награду за свой труд - это и приятно, и почетно. Вдвойне приятно, когда получаешь государственную награду Российской Федерации. В День...
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу