«Жить в Саранске несравнимо комфортнее…»
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Кадастровый паспорт земельного участка – это выписка из кадастра недвижимости, выдаваемая в период с 1 марта 2008 г. и до 1 января 2017 г. В данном документе отражались уникальные характеристики земельного участка, а также иные сведения.
В качестве документа, подтверждающего сведения о земельном участке, кадастровый паспорт может быть не актуален, так как указанные в нем сведения являлись действительными на дату его подписания. Следовательно, приведенные в нем данные могут быть устаревшими. Например, границы земельного участка могли быть уточнены или изменилась его площадь.
Если вам необходим документ, содержащий актуальные сведения о земельном участке, необходимо запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Сведения в ней будут действительны на дату ее выдачи.
В настоящее время именно выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости является документом, подтверждающим наличие в ЕГРН сведений об объекте недвижимости.
Выписку из ЕГРН можно получить путем подачи запроса о предоставлении сведений из ЕГРН через офисы МФЦ, а также с помощью интернет-портала Росреестра (www.rosreestr.ru).
Характеристики своих объектов можно также проверить самостоятельно с помощью сервиса на портале Росреестра «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».
Такой вердикт вынесли рязанские журналисты, посетившие недавно мордовскую столицу
Александр Проханов - о русской мечте и мордовском колдовстве
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...
Директор ГУК Пролетарского района получил условный срок за неуплату налогов на 29 миллионов рублей
Традиционно с 1 июля происходит повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно Жилищному кодексу к коммунальным услугам относятся:
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
Страшная авария произошла 5 июля в Большеберезниковском районе. Мотоциклист на «Урале» с тремя пассажирами столкнулся с многотонным...
Химмашевский браток ответил за преступления десятилетней давности
«С 1 июля стоимость проезда при бесконтактной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20...