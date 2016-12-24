Кадастровый паспорт земельного участка – это выписка из кадастра недвижимости, выдаваемая в период с 1 марта 2008 г. и до 1 января 2017 г. В данном документе отражались уникальные характеристики земельного участка, а также иные сведения.

В качестве документа, подтверждающего сведения о земельном участке, кадастровый паспорт может быть не актуален, так как указанные в нем сведения являлись действительными на дату его подписания. Следовательно, приведенные в нем данные могут быть устаревшими. Например, границы земельного участка могли быть уточнены или изменилась его площадь.

Если вам необходим документ, содержащий актуальные сведения о земельном участке, необходимо запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Сведения в ней будут действительны на дату ее выдачи.

В настоящее время именно выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости является документом, подтверждающим наличие в ЕГРН сведений об объекте недвижимости.

Выписку из ЕГРН можно получить путем подачи запроса о предоставлении сведений из ЕГРН через офисы МФЦ, а также с помощью интернет-портала Росреестра (www.rosreestr.ru).

Характеристики своих объектов можно также проверить самостоятельно с помощью сервиса на портале Росреестра «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».