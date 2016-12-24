В Москве состоялось вручение светской премии «Мама года»

Ведущим светской церемонии в центре «Смоленский Пассаж» стал Александр Олешко, а поздравляла звездных родительниц и вручала призы организатор мероприятия Оксана Федорова.

Скажем сразу, не интригуя: главной «Мамой года 2019» стала Александра Савельева, несмотря на то, что сын Леон появился у нее на свет всего несколько месяцев назад. Александра Савельева и ее супруг - актер и режиссер Кирилл Сафонов - поженились девять лет назад, у пары на протяжении всего этого времени не было детей, и появление малыша было по-особенному желанным и долгожданным. Певица до последнего скрывала свое интересное положение - почти до самых родов. Она рано ушла в декрет, оставив группу «Фабрика», и никому не сообщала о том, где планирует рожать. А точнее, запутывала своих поклонников и журналистов, выставляя фотографии в социальных сетях то из США, то из Италии, то из Израиля - с намеками на то, что именно там и появится на свет дитя. Рожала же на самом деле Савельева в России, в одной из самых известных частных клиник. Как можно догадаться, своего первенца Саша и Кирилл не торопятся показывать публике.

Появление Саши Савельевой на премии «Мама года» стало первым выходом артистки в свет после рождения Леона. Певица призналась, что заботы о сыне сейчас занимают большую часть ее времени. Все отметили, что Савельева очень быстро вернула себе физическую форму: она выглядит такой же стройной, как и до беременности.

- Большое спасибо за эту награду, - поблагодарила Саша организаторов. - Для меня это большой и очень приятный сюрприз. Очень надеюсь, что смогу достойно нести это звание не только в 2019 году, но и всю жизнь. Свою самую важную миссию я только недавно начала исполнять, но от нее очень тепло и радостно на душе…

По поводу выхода из декретного отпуска и начала работы Савельева пока решила ничего не говорить. Известно лишь, что артистка покинула группу «Фабрика» и будет заниматься сольной карьерой. А на ее место в популярном девичьем коллективе уже объявили кастинг.

Приз в номинации «Обаятельная мама» получила певица Согдиана. Она мама двух очаровательных мальчиков - 11-летнего Арджуна и 9-летнего Микаила. Впрочем, в ближайшее время Согдиана станет мамой многодетной: певица беременна. Но комментировать свое интересное положение не хочет.

- Мужчине, чтобы стать отцом, надо быть просто морально к этому готовым, - сказала Согдиана. - А женщине надо девять месяцев полностью контролировать свой рацион, посещать врача, во многом себе отказывать, чтобы не набрать лишних противных килограммов, - и при этом заниматься домом, быть в хорошем настроении, нравиться мужу, а может, еще и работать... А потом - родить, не спать ночами, переживать всегда за своих малышей, безумно их любить. И понимать, что вот он теперь, смысл всей твоей жизни! Быть женщиной и мамой - это сложно. Уверена, что каждая мама достойна этой награды! Низкий поклон им всем! И главное - чтобы нашей главной наградой в будущем были любовь, внимание и забота наших детей!

А еще одна мама, которая получила награду, - многодетная с большим стажем: Анжелика Агурбаш. Ее признали самой «Экстравагантной мамой». У певицы - трое детей. Старшей, дочери Дарье - 31 год, среднему сыну Никите - 22, а младшему Анастасу - 14 лет.

Анастасия Стоцкая пришла на премию с восьмилетним сыном Александром, а младшая дочь, двухлетняя Вера, осталась дома с няней. Артистка получила в этот день награду в номинации «Стильная мама». Анастасия рассказала, что старается как можно больше времени уделять развитию и образованию детей.

- Я сама никогда не сидела без дела, - вспоминает артистка. - Всегда была чем-то занята, на безделье не было времени, за что я благодарна моим родителям. Сын увлекается актерским мастерством, посещает занятия по робототехнике, английскому языку. А по Вере уже сейчас видно, что растет настоящая артистка.

Награду в номинации «Музыкальная мама» получила Юлия Ковальчук. У артистки и ее супруга Алексея Чумакова подрастает дочь Амелия, которой осенью исполнится два года.

- Быть мамой - не просто невероятное счастье и интереснейший труд, но еще и возможность получить награду на премии «Мама года», - с юмором поблагодарила со сцены организаторов Юлия. - Премия - это не самоцель, но надо признать, получить ее очень приятно.

Кстати, фотографии дочери пара предпочитает не показывать в социальных сетях. Если там и появляются кадры с присутствием малышки, то только со спины, когда не видно ее лица.

Среди других звездных мам награды в этот вечер получили МакSим (она стала «Нежной мамой»), Олеся Судзиловская («Очаровательная мама»), Катя Лель («Энергичная мама») и некоторые другие знаменитости.

На самой церемонии, помимо раздачи наград, состоялись показы коллекций детской одежды. И все сходились в мысли, что самая главная награда для каждой из мам - не приз, пусть даже самый престижный, а слова сына или дочери: «Мама, я люблю тебя!».