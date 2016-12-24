Ирина Пудова: «Одна из моих обязанностей - в кадре выглядеть достойно!»

Телепередача Первого канала «Сегодня. День начинается», появившаяся в эфире меньше года назад, успела завоевать популярность у зрителей и показать высокие рейтинги. Ее ведущие Родион Газманов и Ирина Пудова заряжают население страны хорошим настроением на весь день. Для Ирины это уже не первый опыт работы на телевидении - до этого она вела программы о путешествиях, рассказывала зрителям о далеких и близких странах и самых интересных уголках нашей планеты.

«Возьми и займись»

- Ирина, судя по передачам, которые вы вели и ведете, вы - очень позитивный человек. Какой бы дали совет тем, кто тяжело переносит жизнь - постоянно на что-то жалуется, всегда всем недоволен?

- Надо жить свободно. Если ты чувствуешь, что не хочешь что-то делать, ну и не делай этого, потому что потом будешь чувствовать себя еще хуже. И, наоборот, если тебе хочется заниматься чем-то новым, тем, о чем ты давно мечтал, - возьми и займись, сделай. Попробуй, в конце концов. Не надо этого бояться. Я понимаю, что мы все живем в реальном мире, и ситуация такова, что если ты не будешь работать даже на нелюбимой работе, то очень быстро скатишься на дно - ну, по меньшей мере, жить тебе будет не очень комфортно. Тогда надо попробовать изменить свое отношение к работе, искать какие-то плюсы. Но у многих из нас откуда-то взялась такая идея, что мы должны страдать, преодолевать трудности, и что чем хуже, тем лучше. Или мне так кажется? В любом случае лапки не надо свешивать. Нужно искать гармонию - и в себе, и с окружающим.

«Путешествия никуда не делись»

- Ирина, я не сомневаюсь в том, что ваша нынешняя работа - любимая. Но осталось ли время для путешествий? Вы ведь раньше постоянно были в разъездах…

- Конечно, путешествия никуда из моей жизни не делись. Просто все немного изменилось. Сейчас я люблю ездить с семьей. Кроме того, мы организовали с друзьями компанию, которая помогает путешествовать многим людям, увлеченным этим так же, как и мы. Мы делаем это в необычном ракурсе: так как мы с друзьями влюблены в паруса, то мы делаем все путешествия именно под большими парусами.

- Наверное, тут нужна какая-то особая подготовка?

- Нет, совсем не обязательно иметь какую-то определенную подготовку или проходить шкиперскую школу - нужно просто изъявить желание, приехать и войти в команду... Кроме всего прочего, я в последнее время больше внимания уделяю путешествиям внутри страны. Потому что здесь еще очень много неизведанного, и у нас очень много интересных проектов посещения мест, где мы еще не были. Надо отметить, что внутренний туризм бурно развивается, и это не может не радовать. Я являюсь одним из амбассадоров федерального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» - вместе с Костей Цзю и братьями Запашными. Это межрегиональный туристический маршрут, который проходит по городам Краснодарского края, Ростовской области и Крымского полуострова. Там сохранились уникальные памятники античного периода. Есть еще один проект - «Планета Россия», он мультимедийный. Вместе с командой мы уже сделали и презентовали первый выпуск этого проекта, он называется «Планета Кострома». Сейчас в разработке - другие российские регионы…

Регулярность и постоянство

- А что входит в расписание Ирины Пудовой в свободное от работы время?

- Как и у любой другой женщины, у меня есть семейные и прочие организационные вопросы, которые постоянно приходится решать. Обычно по утрам отвожу двух младших дочек в детский сад, а старшую - в школу. Но сейчас каникулы, и мое расписание немного поменялось: например, Настя вместо школы ходит в летний городской лагерь. Там ежедневно проходят различные полезные и развивающие занятия. Это и родителям очень удобно, и дети заняты делом.

- На спорт время остается?

- У меня не может не оставаться времени на спорт, потому что одна из моих обязанностей - в кадре выглядеть достойно. Думаю, все уже знают о том, что телевизор «прибавляет килограммы». Хожу раз в неделю на йогу и два раза в неделю - на EMS тренировки (тренировки в специальном костюме с электростимуляцией - прим. авт.), а в остальные дни - изо дня в день, уже много лет - я просто делаю утреннюю зарядку. Для меня это важно. Я считаю, что лучше заниматься каждый день по чуть-чуть, чем редко, но помногу. Это как диета: мы же правильно едим каждый день, а не от случая к случаю. Важна регулярность: что-то делать каждый день проще, чем бросать, а потом снова начинать. Регулярно и постоянно - так оно легче.

Детские тайны

- У вас - три дочери: Анастасия, Алена и Анна. Все имена - на букву «А». Так было задумано или случайно совпало?

- Мы договорились в семье, что девочек называет папа, а мальчиков - мама. А так как у нас одни дочери - я пока в пролете! (Смеется.) Кстати, когда супругу задают такой же вопрос, то он загадочно закатывает глаза и говорит, что это просто совпадение. Но я так не думаю. (Смеется.)

- Девочки уже задумываются, какую профессию собираются выбрать?

- Пока, наверное, об этом рано говорить. Главное сейчас, как мне кажется, делать упор на учебу. Старшая, Настя, окончила первый класс, а в этом году средняя, Алена, пойдет в школу.

- Вы помогаете в учебе?

- Нам повезло: у нас старшая учится совершенно самостоятельно, она полностью автономна: сама делает уроки. Хоть в первом классе домашних заданий им не задавали, она самостоятельно повторяла тот материал, который они прошли в школе. Она контролирует свое расписание, регулярно заходит на различные образовательные сайты. Средняя дочь, думаю, будет нуждаться в поддержке. Сейчас такая сложная программа! То, что мы изучали, например, в третьем классе - сейчас уже в первом.

- Вы как-то ограждаете их от соцсетей?

- Для себя мы с мужем решили, что в социальных сетях не будем выставлять их фотографий. Сами, когда подрастут, решат - нужна ли им эта публичность… А пока они еще маленькие - пусть это останется нашей тайной…

Валерия Хващевская