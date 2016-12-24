В глазах появляется краснота, они начинают слезиться, появляется «размытость» зрения и ощущение песка в глазах? Значит, самое время - показаться офтальмологу. По статистике синдромом сухого глаза страдает почти половина пациентов офтальмологического профиля, а после 50 лет эта цифра растет в геометрической прогрессии. Если синдром сухого глаза не лечить, вскоре могут начаться патологические изменения и болезни глаз, которые способны привести к более угрожающим заболеваниям - вплоть до слепоты.

О том, как проявляется синдром сухого глаза, какие опасные болезни могут стоять за этим заболеванием и к чему может привести бездействие в лечении, рассказывает кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава России Анатолий Сергеевич Обрубов.

- Анатолий Сергеевич, может ли человек сам распознать у себя синдром сухого глаза?

- На начальной стадии для синдрома сухого глаза характерно повышенное слезотечение и другие симптомы. При синдроме может нарушаться самый поверхностный слой слезной пленки - липидный, который удерживает слезу на поверхности роговицы. Если слой слабый, то он очень быстро разрывается, и слеза испаряется, не успевая достаточно увлажнить глаз.

- Как отличить синдром сухого глаза от других заболеваний - например, конъюнктивита?

- При конъюнктивите сильно выражен отек слизистой, часто бывает обильное гнойное отделяемое. А при синдроме сухого глаза - глаз можно назвать условно спокойным, при этом пациент жалуется на чувство инородного тела и размытости в глазу, а также слипание век, особенно по утрам. Но такие признаки бывают и у вялотекущего конъюнктивита, поэтому окончательное слово остается за офтальмологом. Сама диагностика синдрома сухого глаза достаточно стандартная и не вызывает каких-либо сложностей. Это тот диагноз, который ставится в кабинете врача за одно посещение.

- Может ли быть синдром сухого глаза симптомом других заболеваний?

- Это заболевание в большинстве случаев как раз и является осложнением других заболеваний. Слеза - это неоднородная жидкость, состоящая из множества компонентов, которые вырабатываются различными железами. Например, половые железы влияют на липидный обмен в организме, в том числе на липидный компонент слезной пленки. Это и гормоны щитовидной железы, которые влияют на активность обменных процессов в организме, в том числе определяют кровоснабжение и питание слезных желез. Поэтому изменения в гормональном статусе, например, будут иметь непосредственное влияние на изменение состава слезы и ее свойств.

- Синдром сухого глаза встречается у людей всех возрастов?

- Для детей и молодых людей синдром сухого глаза менее характерен, за исключением тех случаев, когда он развивается на фоне воспалительного заболевания - например, конъюнктивита. И у пациентов с тяжелым сахарным диабетом. Также на развитие заболевания влияют факторы внешней среды, плохая экология. У пожилых людей синдром сухого глаза встречается гораздо чаще - например, при хронических блефаритах. В принципе, синдром сухого глаза будет сопровождать все эти заболевания, и в таких ситуациях лечить нужно основное заболевание, а не следствие.

- Что, кроме болезней, может вызывать синдром сухого глаза?

- Например, неправильное использование глазных капель. Они размывают собственную слезу, временно нарушая баланс ее состава. Есть такие капли, которые при длительном и бесконтрольном использовании могут серьезно нарушить не только слезную пленку, но и поверхность глаза, в том числе и железы, которые вырабатывают слезу. Кроме того, любая операция на глаза связана с условным повреждением глазной поверхности и давать симптомы сухого глаза. Не всегда эти явления бывают длительными, но бывает и такое.

- На сухость и жжение в глазах часто жалуются обладатели контактных линз. Насколько их ношение безопасно?

- Контактные линзы требуют определенных правил ухода и контроля со стороны офтальмолога, в том числе и правильного подбора. Любые нарушения, связанные с несвоевременной заменой линз, с неправильным подбором - а линзы должны подбираться индивидуально под роговицу - могут нарушать слезный обмен и приводить к синдрому сухого глаза. Но на самом деле это самая меньшая беда с контактными линзами - бывают и куда более серьезные осложнения. Но синдром сухого глаза - это одна из сопутствующих проблем, связанных с длительным использованием контактных линз.

- Даже если линзы правильно подобраны и за ними осуществлен правильный уход?

- Если пользоваться линзами больше десяти лет, так или иначе все равно происходят определенные изменения на слизистой, которые приводят к чувству сухости. Бесспорно, у каждого обладателя контактных линз это выражено в разной степени: у одних более сильно, у других - менее. А у кого-то дефицит слезы является уже хроническим.

- А что скажете про тех людей, кто много времени проводит за компьютером? У них тоже есть риск заполучить синдром сухого глаза?

- У таких людей синдром сухого глаза зачастую проявляется при несоблюдении режима работы, когда моргание становится редким, наблюдается повышенная испаряемость слезы, которая не успевает обновляться. Поэтому крайне важно соблюдать режим работы за компьютером - не засиживаться долго за монитором, делать как можно чаще паузы. Но даже если человек вынужден долго работать за компьютером, для профилактики нужно пользоваться увлажняющими препаратами - искусственной слезой.

- Как правильно выбрать такой препарат?

- На сегодняшний день существует более 40 препаратов искусственной слезы, и все они очень разные. Есть препараты, содержащие консерванты, которые могут вызывать нежелательные, в том числе и аллергические реакции. Есть бесконсервантные, более безопасные для глаз. Но в принципе это все препараты, которые можно использовать годами. Но не забываем, что при выборе препарата тоже нужно соблюдать определенные правила, и первое из них - консультация с врачом.

- То есть нельзя просто пойти в аптеку и купить какой-то из этих препаратов?

- Когда речь заходит о лечении, то все-таки желательна первичная консультация специалиста. Потому что не всегда можно правильно интерпретировать свои жалобы. Если же говорить про пользователей контактных линз - то, как правило, уже при их подборе врачи рекомендуют для профилактики препарат искусственной слезы. В такой ситуации - да, можно прийти в аптеку и купить то, что порекомендовал врач.

- Насколько успешно лечится синдром сухого глаза?

- Здесь как раз все зависит от исходной причины, которая привела к синдрому. Если это функциональные временные нарушения - гормональный сбой, ситуация после операции, ранний период после конъюнктивита - то переживать не стоит, слеза вскоре должна восстановиться. Но бывают ситуации, когда происходят органические изменения самих желез либо глазной поверхности, которая становится неидеальной, с рубцами - в таких ситуациях пациентам приходится использовать увлажняющие препараты пожизненно. И при этом пожизненно получать препараты по своему основному заболеванию.

- Если синдром не лечить, какие могут быть осложнения?

- Как и у любого другого заболевания, у синдрома сухого глаза есть свои степени тяжести. При легкой степени пациент чувствует легкий дискомфорт, ощущение соринки в глазу, легкую размытость изображения. При более тяжелых нарушениях, когда существует уже выраженный дефицит слезы, есть риск повреждения самого глаза, в первую очередь - роговицы. Тогда уже возможно присоединение инфекции. Самое страшное - когда на роговице формируются язвы. Это уже требует незамедлительного, иногда хирургического вмешательства - для того, чтобы сохранить глаз. Как правило, такое бывает, например, при тяжелом ревматоидном артрите и болезни Шегрена. Если не лечить основное заболевание, то местное лечение, скорее всего, не спасет ситуацию, и состояние глаза и роговицы будет продолжать ухудшаться. В любом случае, если у человека появились симптомы, схожие с синдромом сухого глаза, необходимо вовремя показаться врачу.

Елена Соколова