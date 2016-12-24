Что такое технический план?

Социум

Технический план – это документ, который составляется в отношении здания, сооружения, объекта незавершённого строительства, единого недвижимого комплекса, помещения, машино-места.

Он потребуется для кадастрового учета: постановки объекта на учет или изменения его основных характеристик.

В техническом плане указываются:

- сведения об объектах недвижимости, необходимые для их кадастрового учета;

- сведения o части (частях) здания, сооружения;

- помещения, единого недвижимого комплекса, если на кадастровый учет нужно поставить их часть (части);

- новые сведения, которые необходимо внести в EГPН.

Чтобы подготовить план, нужно обратиться к кадастровому инженеру или организации, в которой он является работником, и заключить договор подряда. Список кадастровых инженеров и результаты их работ можно посмотреть на сайте Росреестра www.rosreestr.ru в разделе «Сервисы».

Технический план составляется в электронном виде и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, который его подготовил. При подготовке технических планов на разные объекты недвижимости (например, здания, сооружения, объекты незавершённого строительства, помещения) имеются особенности их оформления.

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