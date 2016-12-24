Как узнать собственника объекта недвижимости?

Социум

С 1 января 2017 года сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости и в Едином государственном реестре прав, вошли в состав Единого государственного реестра прав недвижимости (ЕГРН).

ЕГРН содержит сведения о технических характеристиках объекта недвижимости и зарегистрированных правах на него. 

Сведения о собственнике объекта недвижимости содержатся в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Также выписка содержит сведения об адресе и площади объекта, ФИО собственника, вид собственности (индивидуальная, общая совместная или общая долевая), наличие или отсутствие ограничении и обременении прав. 

В настоящее время кадастровый учет и регистрация права собственности подтверждаются выпиской из ЕГРН «Об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости». Именно этот документ заменил кадастровый паспорт и свидетельство о праве собственности.

Выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости предоставляется по запросам любых лиц через официальный сайт Росреестра: http://rosreestr.ru, «Получение сведений из ЕГРН», либо при подаче запроса о предоставлении сведений ЕГРН в любом многофункциональном центре оказания государственных и муниципальных услуг.

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