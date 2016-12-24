Два способа выделения доли из земель сельхозназначения

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Кадастровая палата по Республике Мордовия напоминает, что существует два способа выделения доли:
- проект межевания утверждается решением общего собрания участников долевой собственности. Также утверждается перечень собственников образуемых земельных участков, и размер их долей. Затем на основании проекта межевания готовится межевой план. Здесь можно посоветовать до начала выдела заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на земельный участок, из которого производится выдел, и посмотреть, где проходят его границы по документам. Заказать выписку из ЕГРН можно посредством онлайн сервиса сайта Росреестра (www.rosreestr.ru) или в офисах центра «Мои Документы». В выписке представлено графическое описание, собственники смогут увидеть весь земельный массив целиком;
- собственник сам утверждает проект межевания. Однако ему необходимо обязательно согласовать размер и местоположения границ выделяемого участка со всеми дольщиками. Для этого в СМИ публикуется извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Если в течение тридцати дней со дня публикации извещения не поступят возражения по размеру и местоположению границ выделяемого земельного участка, проект межевания считается согласованным. Если же возник спор о размере и местоположении границ выделяемого участка в счет земельной доли, он рассматривается в суде. Если исходный участок находится в аренде, то при регистрации права предоставление согласия арендатора или залогодержателя права аренды исходного земельного участка на образование земельного участка не требуется.
После подготовки кадастровым инженером межевого плана и проекта межевания земельного участка лицо, которое решило выделить земельный участок в счет своей земельной доли, подает заявление о постановке на государственный кадастровый учет с одновременной регистрацией права собственности. Сделать это может и его представитель.
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