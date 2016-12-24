Собственникам недвижимости рекомендуется внести в ЕГРН свои контактные данные

Социум

Кадастровая палата по Республике Мордовия напоминает, что для того, чтобы владельцу более внимательно отслеживать судьбу своего объекта недвижимости рекомендуется внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) контактные данные: почтовый и электронный адреса. 

Например, зная почтовый адрес или адрес электронной почты собственника, регистратор сможет уведомить его об исправлении выявленных технических ошибок, пересечениях с границами муниципальных образований, территориальными зонами, лесничествами, а также о том, что на объект может распространяться зона с особыми условиями использования территорий.

В случае если соседу по меже понадобится изменить границы своего участка, извещение о проведении собрания о согласовании границ будет также направлено по внесенному в ЕГРН адресу электронной почты или почтовому адресу.

Наконец, собственника оперативно поставят в известность о любых изменениях, совершенных по инициативе органов власти и даже об интересе к земле со стороны третьих лиц.

Процедура внесения в ЕГРН почтового и электронного адресов бесплатна. Собственнику недвижимости необходимо обратиться в МФЦ и заполнить специальный бланк. При себе необходимо иметь только документ, удостоверяющий личность.

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