«Заеды» - это серьезно

О чем сигнализирует воспаление в уголках губ и как с ним справиться

«Заеды» могут случиться у каждого. Проснешься утром, а в уголке рта - трещинка, которая и болит, и выглядит непрезентабельно, да еще увеличивается с каждым днем. Хотелось бы ее не замечать, но не тут-то было… «Заеды» редко проходят сами собой. Да и самолечение практически бесполезно, так как причин у возникновения этой напасти очень много. И некоторые из них настолько серьезные, что врачи рекомендуют не идти, а бежать к ним с этой, казалось бы, незначительный проблемой. Об этом и многом другом рассказала врач-дерматолог Наталия Жовтан.

- Наталия Вячеславовна, как в дерматологии называется болезнь, которую по-простому называют «заеда»?

- Заеда - это как бы «народное» название кожного состояния. А в медицинской терминологии это ангулярный хейлит. Он локализуется именно в уголках губ. А губы - такой интересный орган, который имеет специфическое строение, отличающее его как от кожи, так и от слизистой. То есть это такое пограничное состояние - еще не рот, но уже и не лицо, образно выражаясь. Так вот, хейлит развивается как раз на красной кайме губ - это та часть мышц и кожи лица, которые мы видим. Мы называем ее губы, а вообще это не что иное, как красная кайма, если вспомнить анатомию.

- Что известно про причины возникновения хейлита?

- Причин может быть множество - от самых банальных до серьезных предраковых состояний. Оценить ситуацию может только доктор - при осмотре, при сборе жалоб.

- Если говорить о простом варианте хейлита, от чего чаще всего он возникает?

- Губы - это зона достаточно деликатная, которая находится на открытом участке. Она подвержена постоянному агрессивному воздействию окружающей среды и температурным перепадам - если мы говорим о сезонности какой-то. На губы наносят косметические средства - блески, помады, которые зачастую содержат и вредные химические компоненты. Провоцирует болезнь курение - причем как простых сигарет, так и новомодных «гаджетов» - электронных сигарет, вейпов. А их, заметьте, курят чаще всего совсем молодые люди. Они значительно повреждают красную кайму губ.

- То есть природной защиты у губ практически никакой?

- К сожалению, это так. Поэтому все, что красную кайму травмирует, потенциально опасно в плане развития и хейлита, и самых серьезных заболеваний. На губах даже нет липидной пленки, которая есть на других участках кожи. Поэтому губы мгновенно обветривают на морозе, на ветру, на открытом солнце.

- И собственного механизма увлажнения у губ, выходит, тоже нет?

- На красной кайме практически нет потовых и сальных желез, которые смягчали бы или увлажняли эту часть лица. Есть лишь специальные железы, они расположены в уголках губ. Соответственно, увлажнения губ не происходит. От этого - и сухость, и трещинки. Даже есть такой диагноз: метеорологический ангулярный хейлит. Его ставят, когда есть четкая зависимость от окружающей среды - например, от обветривания. И лечение здесь очень простое: защита и увлажнение.

- То есть нужно постоянно носить гигиеническую помаду?

- Здесь не все так просто. Сейчас стоит вопрос об использовании губных помад, изучается их состав и действие на кожу. И все чаще звучит мнение, что многие из них вредят коже. Речь - о тех помадах, в состав которых входит глицерин. Молекула глицерина способна притягивать к себе воду. Как итог - увлажняющая помада обладает эффектом высушивания. С этим часто сталкиваются пациенты: они мажут губы гигиенической помадой, получая обратный эффект. Поэтому всегда нужно внимательно изучать состав косметических средств, следить, чтобы в них не было вредных, агрессивных компонентов.

- В раздраженные уголки губ в какой-то момент, наверное, могут попасть и бактерии?

- Если мы говорим о бактериальной среде, то это часто идет «в паре» с кариесом, стоматитом - и тогда мы уже видим заболевание, где инфекция выходит на передний план. И это уже не хейлит, а импетиго. Но в «народе» все равно - «заеда».

- То есть человек свои же бактерии «расселяет» по разным частям тела, в том числе и в уголки губ?

- Чаще все же заражение происходит из-за несоблюдения элементарных правил гигиены, когда пользуются не совсем чистыми столовыми приборами, посудой.

- А зубная щетка может быть травмирующим элементом?

- Зубные щетки имеют гладкие края, достаточно мягкие поверхности, поэтому они не должны травмировать красную кайму губ - если, конечно, не слишком широко открывать рот, когда чистят зубы. К зубной щетке тоже есть определенные гигиенические требования, их обычно озвучивают стоматологи.

- Кислая среда может разъедать кожу губ? Тот же ананас?

- Если мы говорим о любой кислой среде - то да, она может вызывать разрушение поверхностного слоя кожи. Но с ананасом - отдельная история. Это фрукт, который содержит определенные вещества - энзимы. Они способны разъедать даже белковую ткань, в том числе и кожу губ. У диетологов даже есть такая шутка, что неизвестно, кто кого ест: мы - ананас, или ананас - нас! Когда ешь качественный ананас, то язык пощипывает. Поэтому шутка имеет некую медицинскую основу. Ферменты действительно могут расщеплять белковую структуру молекулы. Но эта реакция не агрессивная, поэтому, в принципе, не опасная. И важное замечание: даже в условиях агрессивной среды хейлит развивается не у всех. Нужны определенные условия со стороны самого организма.

- Что это за условия?

- Чаще всего это сопутствующие заболевания.

- Какие самые опасные из них?

- Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, которые приводят к изменению Рh кожи, что, в свою очередь, делает комфортным развитие бактерий в определенной кислотно-щелочной среде. То есть, когда организм по тем или иным причинам выходит из состояния стабильности, начинаются дополнительные проблемы. В том числе и кожные.

- Выходит, «заеды» сообщают нам о том, что есть проблемы с иммунитетом?

- Это может быть и реакция на ослабленный иммунитет, и самостоятельное заболевание, и вторичное проявление другого заболевания. Это очень важно понимать, потому что от этого зависит, как лечить.

- А если это грибковое заболевание - где его человек может получить? Например, в столовой можно заразиться? А главное - оно передается от человека человеку?

- Чаще всего такого рода «заеды» вызываются кандидозным грибком - кандидой. Он легко и быстро распространяется, потому что в области уголков губ для него идеальные условия. Там всегда влажно, у тучных людей есть складки кожи… Заразиться можно от больного человека при непосредственном контакте, а также при использовании плохо вымытой посуды в общепите. Но только не нужно рисовать себе картину, что грибы живут в кафе и ресторанах! (Смеется.) На поверхности кожи каждого человека - свой микробиом. Это содружество полезных или вредных микроорганизмов, в том числе и грибков. И при определённых условиях патогенные микроорганизмы начинают свою бурную деятельность, так как иммунитет больше не в состоянии их сдерживать.

- Наталия Вячеславовна, вы сказали, что воспаление на губах может быть связано и с онкологией. Как именно? Имеется в виду, что эта болячка и есть новообразование кожи? Или хейлит - это как раз вторичное проявление?

- В этом случае мы говорим только об онкологическом заболевании кожи. Существует актинический хейлит, который вызывается постоянным воздействием ультрафиолета. Ему чаще подвержены мужчины, которые по работе вынуждены длительно пребывать на солнце в агрессивных условиях. И у них периодически возникает трещинка в уголках губ. Она со временем переходит в эрозию, язвочки, которые длительно не заживают. В итоге все это может перейти в злокачественное заболевание. Травматизация и постоянное ультрафиолетовое облучение могут приводить к онкологическим заболеваниям кожи. Поэтому сейчас, как никогда, актуальна солнцезащита.

- Из всего, что вы рассказали, вывод однозначный: самостоятельно себе диагноз не поставишь - только врач может сказать, что за разновидность «заеды» у человека и чем ее лечить…

- Здесь самолечение невозможно. Пациенты мучаются месяцами, назначая себе то витамины, то заживляющие или даже гормональные мази… Но, пока не выяснена истинная причина заболевания, результатов лечения не будет. Тем более опасно и безответственно «назначать» себе антибиотики. Медицина столкнулась с проблемой устойчивости к существующим антибиотикам. Это бич здравоохранения. Поэтому прежде, чем назначить антибактериальную мазь, с уголков рта берутся посевы, выясняют, какие там «живут» микроорганизмы и к какому антибиотику они наиболее чувствительны. Только после этого врач имеет право назначать лечение.

- Что входит в профилактику хейлитов?

- На первом месте - увлажняющие средства. Но без глицерина, как я уже говорила. Обязательны солнцезащитные средства. Есть губные помады, содержащие уф-фильтры. И банальный, но очень важный совет: при первых проявлениях заболевания как можно скорее обратитесь к доктору.

- А сколько можно дать времени на такой вариант лечения, как «само пройдет»?

- Не больше недели. От силы - десять дней. Если за это время не произойдет регенерации и полного выздоровления - к доктору!

Лариса Зелинская, фото из личного архива Наталии Жовтан