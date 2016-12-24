Мордовия подписала соглашение о намерениях с компанией «Новапорт»

На прошедшей в Доме республике рабочей встрече Главы Мордовии Владимира Волкова с руководством компании «Новапорт» было подписано соглашение о намерениях по реализации проекта развития международного аэропорта Саранск.

Как подчеркнул председатель совета директоров ООО «Новапорт Холдинг» Роман Троценко, компания осуществляет стратегическое управление сетью региональных аэропортов в 17 городах России, реализуя комплексные программы их развития. «Нашей целью является достижение максимально высоких результатов, способствующих повышению операционной и финансовой эффективности, росту привлекательности аэропортов для пассажиров и авиакомпаний, - сказал он. - Беря в управление региональный аэропорт, мы не стремимся сменить его руководство, поскольку считаем, что персонал нужно не сокращать, а загружать большими объемами работы».

Согласно озвученным на встрече планам, годовой пассажиропоток через саранский аэропорт должен вырасти до полумиллиона человек. При этом не только увеличится количество выполняемых рейсов, но и снизится стоимость авиабилетов.

«Для нас главное, чтобы аэропортовый комплекс продолжал активно развиваться, чтобы самолеты из Саранска летали в максимально возможное число городов и стран, чтобы стоимость билетов была оптимальной - доступной для населения! Такой подход нас, безусловно, устраивает», - заметил в ответ руководитель Мордовии.