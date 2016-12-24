Срок действия выписки из ЕГРН

В соответствии с Федеральным законом №218 «О государственной регистрации недвижимости» сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и предоставленные на основании запроса о предоставлении сведений, независимо от способа их предоставления являются актуальными (действительными) на момент выдачи органом регистрации прав или многофункциональным центром сведений, содержащихся в ЕГРН.

Это важное уточнение, поскольку уже в день выдачи документа сведения, содержащиеся в реестре, могут измениться, и, соответственно, лицо, запрашивающее сведения, должно понимать, что за длительное время сведения могут не сохранить актуальность.

Кадастровая палата по Республике Мордовия напоминает, что срок действия выписок из ЕГРН не установлен действующим законодательством. Исходя из этого, необходимо учитывать, что выписка содержит актуальную информацию о данных ЕГРН на дату выдачи, в связи с чем она может быть использована в разумные сроки.

Обычно срок не превышает 30 дней с момента получения выписки, но повторимся, нормативно-правовыми актами он не регламентирован. Чем свежее выписка, тем выше вероятность, что отраженные в ней сведения соответствуют истине.

На сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) работает сервис «Личный кабинет правообладателя», который позволяет в оперативной форме запрашивать и получать выписку непосредственно перед совершением сделки. Документ, подписанный электронной подписью эквивалентен подписанному собственноручно.