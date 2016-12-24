НА ОТНОСИТЕЛЬНО КОМФОРТНОЙ ПОЗИЦИИ

«Мордовия» завершила сезон красивым голом
Добиться очков в заключительном матче сезона футболистам «Мордовии» не удалось. «Нижний Новгород», стремившийся в зону стыковых матчей, победу в родных стенах не упустил и теперь 30 мая и 2 июня будет соперничать за выход в Премьер-лигу с 13-й командой РПЛ. Тем не менее саранские футболисты не позволили обыграть себя крупно, ответив голом престижа в исполнении Игоря Киреева, с действенной передачи на пятачок от Владислава Адаева.
Итоговой позицией «Мордовии» в таблице стало относительно комфортное 12-е место. При этом стоит обратить внимание, что в последних шести играх подопечные Марата Мустафина, несмотря на множественные проблемы с составом и жесточайший дефицит в линии нападения, не уходили с поля без гола. Однажды прервав безголевую серию, «красно-бело-синие» забивали в каждом матче (будь то дома или на выезде). Причем делали это шесть разных футболистов. Конечно, одного взятия ворот не всегда хватало для победы, но в самые нужные моменты наша турнирная копилка пополнялась очками, что позволило досрочно, за тур до финиша, сохранить статус клуба ФНЛ по спортивному принципу.
Цифры итоговых таблиц - это всегда нечто особенное. Как оказалось, в двух ведущих эшелонах отечественного футбола в настоящее время есть всего 4 команды, которым гостевые поединки удаются получше домашних. В Премьер-лиге это «Спартак» (24+25) и «Анжи» (10+11), в ФНЛ - «Мордовия» (21+26) и «Краснодар-2» (25+26).
Между тем тридцать семь - это не только нынешний возраст Руслана Мухаметшина, доказавшего, что он способен забивать, даже находясь не в оптимальной форме, но и общее число забитых «Мордовией» мячей. Посмотрим, как с этим у остальных, и выяснится, что, например, всего на три раза чаще собственных поклонников радовали взятием ворот бронзовые призеры из «Томи». Да, собственно, тот же «Нижний» забил всего на четыре гола больше. А ведь всю весну тренерскому штабу «Мордовии» только и приходилось выискивать способы, чтобы хоть как-то залатать дыры в составе…
СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ
Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»:
- Естественно, мы разочарованы поражением. Задачу свою выполнили, сохранили клуб в ФНЛ, несмотря на все возникавшие трудности. Однако хотелось завершить сезон достойно. Но это спорт, и «Нижний Новгород» в этот раз был сильнее, победил заслуженно, дотянулся до права участия в стыковых матчах. Искренне желаю нижегородцам удачи.
- Что вы скажете об игре Ильи Петрова, который в свое время выступал за нижегородскую «Волгу»?
- Этого игрока мы очень давно знаем. В целом он провел неплохой сезон. Сейчас у Ильи заканчивается контракт, и теперь все будет зависеть от самого футболиста. Как игрок Петров нас определенно порадовал (провел наибольшее число матчей за «Мордовию» в минувшем сезоне среди всех игроков, пропускал игры только ввиду дисквалификаций, - прим. «ВС»).
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер ФК «Нижний Новгород»:
- Это был трудный сезон. Я благодарен ребятам и очень горжусь командой. Мы - в четверке сильнейших в ФНЛ, что говорит о многом. Наши футболисты растут и прогрессируют. В свою очередь, мы, тренеры, вместе с ними тоже растем и прогрессируем. Меня очень радует, что ребята стали играть с позиции силы. Конечно же, нужно продолжать работать. К примеру, над реализацией моментов в завершающей стадии атак. Хочу поблагодарить наших болельщиков. Их поддержка ощущалась постоянно. Нам приятно играть при большом количестве зрителей.
Евгений СУЛЕЙМАНОВ