НА ОТНОСИТЕЛЬНО КОМФОРТНОЙ ПОЗИЦИИ

«Мордовия» завершила сезон красивым голом

Добиться очков в заключительном матче сезона футболистам «Мордовии» не удалось. «Нижний Новгород», стремившийся в зону стыковых матчей, победу в родных стенах не упустил и теперь 30 мая и 2 июня будет соперничать за выход в Премьер-лигу с 13-й командой РПЛ. Тем не менее саранские футболисты не позволили обыграть себя крупно, ответив голом престижа в исполнении Игоря Киреева, с действенной передачи на пятачок от Владислава Адаева.

Итоговой позицией «Мордовии» в таблице стало относительно комфортное 12-е место. При этом стоит обратить внимание, что в последних шести играх подопечные Марата Мустафина, несмотря на множественные проблемы с составом и жесточайший дефицит в линии нападения, не уходили с поля без гола. Однажды прервав безголевую серию, «красно-бело-синие» забивали в каждом матче (будь то дома или на выезде). Причем делали это шесть разных футболистов. Конечно, одного взятия ворот не всегда хватало для победы, но в самые нужные моменты наша турнирная копилка пополнялась очками, что позволило досрочно, за тур до финиша, сохранить статус клуба ФНЛ по спортивному принципу.

Цифры итоговых таблиц - это всегда нечто особенное. Как оказалось, в двух ведущих эшелонах отечественного футбола в настоящее время есть всего 4 команды, которым гостевые поединки удаются получше домашних. В Премьер-лиге это «Спартак» (24+25) и «Анжи» (10+11), в ФНЛ - «Мордовия» (21+26) и «Краснодар-2» (25+26).

Между тем тридцать семь - это не только нынешний возраст Руслана Мухаметшина, доказавшего, что он способен забивать, даже находясь не в оптимальной форме, но и общее число забитых «Мордовией» мячей. Посмотрим, как с этим у остальных, и выяснится, что, например, всего на три раза чаще собственных поклонников радовали взятием ворот бронзовые призеры из «Томи». Да, собственно, тот же «Нижний» забил всего на четыре гола больше. А ведь всю весну тренерскому штабу «Мордовии» только и приходилось выискивать способы, чтобы хоть как-то залатать дыры в составе…

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