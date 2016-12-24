Матч Россия - Сан-Марино привлечет в Саранск множество болельщиков

Трамп ответил!
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
Географ из Рузаевки Марина Ермакова завоевала титул «Учитель года Республики Мордовия - 2019»
Вчера в Отделении Пенсионного фонда РФ по РМ состоялась пресс-конференция, на которой руководитель ведомства Владимир Василькин рассказал о...
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством
В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственного собрания РМ