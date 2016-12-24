Матч Россия - Сан-Марино привлечет в Саранск множество болельщиков

Только минули майские праздники, а Саранск уже начал подготовку к следующему масштабному мероприятию. 8 июня на стадионе «Мордовия Арена» в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу сыграют команды России и Сан-Марино. Матч начнётся в семь часов вечера.

По предварительным прогнозам организаторов, фанаты футбола проявят большой интерес к матчу и стадион будет заполнен полностью. А само событие по масштабам не сильно будет уступать прошлогодним играм чемпионата мира.

Проведение международного матча повлечёт за собой и определенные изменения в привычной жизни города. Так, в этот день в Саранске на отдельных участках улиц будет введено ограничение движения транспортных средств: «Это необходимость, - подчеркнул Пётр Тултаев. - Возможно, многие скажут, что движение общественного транспорта можно не приостанавливать, но, чтобы избежать несчастных случаев, лучше перетерпеть один день неудобства. В связи с этим общественности необходимо донести, какие будут ограничения, где можно будет оставить машину, по каким схемам будет работать общественный транспорт».

Заместитель Главы Саранска по реализации целевых программ Юрий Шохин доложил, что информация по ограничению движения на 8 июня опубликована на официальном сайте Администрации городского округа Саранск. Кроме того, планируется создать специальную подробную памятку с картой перекрытых улиц и изменениями маршрутов общественного транспорта, которую доставят всем горожанам вместе с квитанциями оплаты ЖКХ.

Так как большое количество болельщиков из России приедут в город на своих машинах, необходимо продумать для них удобные парковки. Не исключено, что будут выделены дополнительные парковочные территории.

Культурно-развлекательная программа для горожан и гостей Саранска в этот день также детально продумана и учитывает футбольную тематику.