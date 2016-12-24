Наш земляк Алексей Любимов стал заслуженным артистом России

Артист балета Алексей Любимов получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Подобное звание присваивается высокопрофессиональным артистам за личные заслуги.

Алексей Любимов родился 27 июля 1981 года в Саранске. Здесь он ходил в общеобразовательную, музыкальную и хореографическую школы, занимался бальными танцами. Продолжил образование в Пермском государственном хореографическом училище (ныне Пермский государственный хореографический колледж). После его окончания работал в Японии. С 2000 года состоит в труппе Музыкального академического театра имени Станиславского. В 2016-м стал лауреатом престижной премии «Душа танца». В разные годы её обладателями становились Юрий Григорович, Майя Плисецкая, Владимир Васильев, Родион Щедрин, Николай Цискаридзе, Ульяна Лопаткина и многие другие. И вот теперь новое звание - заслуженный артист России!

Надо сказать, что Алексей Любимов признан ценителями балета универсальным танцовщиком. Классические партии он успешно сочетает с современными постановками. В разное время он сотрудничал с выдающимися хореографами - Джоном Ноймайером, Юрием Григоровичем, Начо Дуато, Йормой Эло. Алексей Любимов также входил в число первых исполнителей сольных партий в российских премьерах балетов Иржи Килиана («Маленькая смерть», «Бессонница», «Восковые крылья»), Кристиана Шпука («Анна Каренина»), Кеннета Макмиллана («Майерлинг»).

Алексей активно участвует в творческих проектах за пределами Музыкального театра имени Станиславского. Он танцевал в постановках Андрея Кайдановского («Чай или кофе?»), Андрея Бартенева («3 сестры. Действие 1»), Юрия Смекалова («Солярис»), Владимира Варнавы («Айседора»), Константина Уральского («Вальс белых орхидей», «Андрей Рублев») и других. Пробует свои силы наш земляк и как хореограф. Среди его работ - «Послеполуденный отдых фавна» (соло Сергея Полунина) и «Сатори» (Project Polunin).

Несмотря на большую занятость в театре, Алексей часто приезжает в Саранск. Он охотно встречается с воспитанниками хореографической школы, где когда-то сам делал первые балетные шаги, дает мастер-классы студентам университета.