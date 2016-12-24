Наш земляк Алексей Любимов стал заслуженным артистом России

Владимир Путин вновь поставил Мордовию в пример
В Сочи завершил работу организованный Общероссийским народным фронтом медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда...
В Сочи завершил работу организованный Общероссийским народным фронтом медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда...
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Что думают жители Донбасса о возможности получения российского гражданства
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники