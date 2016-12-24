Родина признала!

Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции

Российская Федерация признала в Европейском суде по правам человека жалобу жителя Саранска Алексея Шиндясова и предложила заключить мировое соглашение с выплатой компенсации в 20 тысяч евро. В Европейский суд молодой человек обратился после избиения в саранском отделе полиции № 3 и безуспешных попыток установить и наказать виновных. Более того, самого Алексея Шиндясова осудили и отправили в колонию. О долгих поисках справедливости рассказывает корреспондент «ВС».

«Натянули на голову свитер и били ногами!»

Для начала вкратце напомним суть этой истории. В ночь с 30 ноября на 1 декабря 2013 года Алексей Шиндясов вместе со своим другом был задержан сотрудниками полиции возле развлекательного комплекса в центре Саранска. По версии правоохранителей, сначала молодой человек участвовал в массовой драке, потом оказал серьезное сопротивление при задержании и разбил лицо полицейскому. За это против него возбудили уголовное дело по 318-й статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Сам Алексей Шиндясов с самого начала отрицал как факт драки с кем бы то ни было, так и факт нанесения побоев сотруднику правоохранительных органов и утверждал, что это его избили стражи порядка прямо в отделе полиции, куда он был доставлен.

- Как только нас доставили в отдел полиции, один из сотрудников подошел ко мне и сказал мне вытянуть руки вперед, чтобы он мог надеть на меня наручники, - рассказывал Алексей Шиндясов. - Я не стал сопротивляться и спокойно вытянул руки вперед. Как только браслеты защелкнулись, этот сотрудник повел меня за собой. Я был уверен, что меня ведут в камеру. Но вместо этого меня повели в какое-то неосвещенное помещение. Сотрудник полиции вошел туда первым, а я за ним. Как только я переступил порог этой комнаты, сразу получил удар кулаком в лицо. Я упал на пол, и меня начали бить ногами. Я закрыл лицо руками и начал кричать, чтобы били сильнее. Я сказал, что завтра приду с адвокатом и будет совершенно другой разговор. После этих слов меня перестали бить и начали поднимать с пола. Они натягивали свитер мне на голову, чтобы я не мог рассмотреть их лиц. Я пытался снимать его, но полицейские снова натягивали мне свитер на голову. При этом еще били по почкам. Потом меня посадили в камеру и начали бить моего друга. Потом и его посадили в камеру. Только в камере я обнаружил, что у меня не изъяли мобильный телефон. Я сразу позвонил своим родителям и сообщил, где нахожусь. Утром нас повезли на освидетельствование в наркологический диспансер. Там были зафиксированы все мои жалобы и телесные повреждения. Потом нас отвезли в следственный отдел. Там вообще произошла очень неприятная ситуация. Следователь прямо с порога начал орать на меня. Я вообще еще не понимал, что же произошло. Только когда в отдел пришли сотрудники полиции и написали заявление, я понял, в чем меня обвиняют. Ближе к вечеру к следователю пришел коллега, и они начали пить. Потом они вошли в тот кабинет, где все это время сидели мы с другом, и этот коллега сказал: «Я сейчас поведу с собой одного человека, и если он не напишет признание, я его… (в переводе на русский язык это было обещание совершить в отношении подозреваемого насильственный половой акт в особо извращенной форме - прим. авт.)». Прямо так и сказал! Я не вру, поверьте, могу это подтвердить на полиграфе. Я и на суде об этом обязательно скажу. Потом вообще начались какие-то странные вещи. Когда пришел мой адвокат, меня впервые допросили официально. При этом в протоколе было указано, что допрос был произведен в 21.40. На самом деле сотрудники полиции только задержали меня в половине второго ночи. При этом следователь написал, что допрос состоялся в течение двадцати минут после задержания. Хотя даже сотрудники полиции в своих показаниях говорят, что меня доставили в отдел в половине второго ночи. Но ведь следователь должен понимать, что он пишет в документах. Если он умный человек! И таких вот мелких нестыковок в моем деле было очень много!

Как разорвать замкнутый круг?

Еще в феврале 2014 года, когда мы только начали исследовать дело Алексея Шиндясова, у нас возникло очень много вопросов как к представителям официального следствия, так и к сотрудникам полиции, которые проходили по делу в качестве потерпевших. Однако получить ответы на них оказалось невозможно. И те, и другие наотрез отказались комментировать произошедшее. После того как Алексей Шиндясов написал заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности сотрудника полиции, который его избивал, полицейские в один голос начали твердить, что нос ему сломали в драке у развлекательного комплекса, в которой он якобы участвовал. Но на видеозаписи с камер наблюдения, установленных в клубе, ничего этого нет. Что же касается видеозаписей с камер, установленных в отделе полиции, куда был доставлен молодой человек, то их попросту удалили. Алексей написал огромное количество жалоб в различные инстанции, но в итоге все они возвращались в следственный отдел. А оттуда ему отвечали, что никаких нарушений не выявлено, что информация не подтвердилась и т.д. Хотя, когда проводилась проверка по заявлению Алексея Шиндясова, большинство фактов, на которые он ссылался, были просто проигнорированы.

- Получился замкнутый круг, и я не знаю, как его разорвать! - возмущался тогда Алексей Шиндясов.

Забегая вперед, отметим, что сделать это молодому человеку не удалось. В феврале 2015 года суд признал Алексея Шиндясова виновным в применении насилия в отношении представителя власти, приговорил к одному году и трем месяцам колонии-поселения и обязал выплатить полицейскому компенсацию в сумме пятьдесят тысяч рублей. Что же касается заявления самого Шиндясова, то по нему было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Впоследствии оно было закрыто в связи с истечением сроков давности.

В местах лишения свободы Алексей Шиндясов провел год. Но сказать, что это время было потрачено впустую, значит, погрешить против истины. Как признавался позже молодой человек, порядки, царящие за колючей проволокой, и действия администрации исправительного учреждения лишь укрепили в нем уверенность в том, что за свои права необходимо бороться. Этим он и занялся после освобождения. Для начала Алексей решил разобраться со своим уголовным делом. Но поскольку все способы восстановления справедливости в родном государстве были к этому времени исчерпаны, он обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека.

- В своей жалобе я указал, что в отношении меня были нарушены 3-я и 13-я статьи Конвенции о защите прав человека, - говорит Алексей Шиндясов. - 3-я статья запрещает пытки, а 13-я - гарантирует каждому человеку эффективное расследование внутри государства. В моем же случае этого соблюдено не было. В отделе полиции меня избили, а когда я написал заявление, за основу была принята версия, что травмы я получил в драке возле ночного клуба. Но кто нанес мне эти травмы, правоохранительные органы не выяснили. Уголовное дело было закрыто в связи с истечением сроков давности. Хотя, согласно законодательству, срок давности должен рассчитываться с того момента, когда было установлено конкретное лицо. В моем же деле этого лица не было. 7 сентября прошлого года моя жалоба была принята к рассмотрению. В адрес российских властей были направлены вопросы, которые были поставлены в этом документе. Ответа на них не нашлось.

«Эти деньги можно было бы потратить с большей пользой»

Несмотря на то, что Алексей Шиндясов до последнего верил в то, что ему удастся восстановить справедливость, новость о признании РФ его исковых требований стала для молодого человека полной неожиданностью.

- Еще в конце прошлого года с юристом, который представлял мои интересы в Европейском суде по правам человека, связались из ЕСПЧ, - говорит Алексей Шиндясов. - Они сообщили, что наша страна готова признать мою жалобу и предложила заключить мировое соглашение с выплатой компенсации в десять тысяч евро. Однако мой юрист объяснил мне, что по практике Европейского суда по правам человека за подобные нарушения обычно присуждают компенсацию в двадцать тысяч евро. Соответствующая декларация была направлена нами в Европейский суд по правам человека. Несколько дней назад оттуда пришел ответ, в котором говорится, что они готовы пойти со мной на мировое соглашение с выплатой компенсации в двадцать тысяч евро.

Важно понимать: если бы Алексей Шиндясов отказался от заключения мирового соглашения с российскими властями и довел рассмотрение своей жалобы в ЕСПЧ до логического завершения, это могло бы стать основанием для пересмотра приговора по его делу. Но после заключения мирового соглашения такой возможности у него не будет.

- Я консультировался по этому поводу с правозащитниками, и мне объяснили, что даже в случае заключения мирового соглашения Генеральный прокурор РФ должен внести соответствующее представление в адрес тех структур, действия которых привели в итоге к такому финалу, - продолжает Алексей Шиндясов. - Фактически это должно означать, что виновные должны будут понести наказание. Но, зная наши реалии, я сомневаюсь, что кто-то ответит за это.

И все же для Алексея Шиндясова это - победа! И дело здесь не только в деньгах, хотя за пять лет, что молодой человек боролся с правоохранительной системой, он на одну только бумагу потратил вполне приличную сумму. Но важнее другое: простой житель Саранска на своем примере доказал, что бороться можно.

- Для меня во всей этой ситуации главным является то, что государство признало: в отделе полиции меня пытали, - говорит Алексей Шиндясов. - И произошло это не просто так. Прежде чем пойти со мной на мировое соглашение, были изучены все материалы из правоохранительных органов и судов. И получается, что полицейские меня избили, следователь возбудил против меня уголовное дело, а суд, вынеся мне обвинительный приговор, фактически узаконил все эти незаконные действия. А что касается денег, то, на мой взгляд, наше государство могло бы потратить их с большей пользой, чем на оплату некомпетентности сотрудников правоохранительных органов.

Алексей Константинов



