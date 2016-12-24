Школьники Мордовии подключаются к онлайн-урокам по финансовой грамотности

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Школьники из 38 школ Мордовии уже приняли участие  в весенней сессии проекта «Онлайн-уроки по финансовой грамотности», который продлится до 19 апреля этого года. Обучение проводит Банк России на территории всей страны.

Старшеклассники любой школы, в которой есть подключение к интернет, могут в режиме реального времени узнать о личном финансовом планировании, кредитовании и банковских вкладах, инвестировании и страховании, о пенсионной системе.

Чтобы принять участие в проекте, учителю надо зарегистрироваться на сайте www.dni-fg.ru, выбрать интересующую тему, дату и время занятия. Ограничений по подключению нет – можно выбирать любое количество тем. На том же сайте размещены спецификации занятий, информация об экспертах, инструкции для подключения и методические материалы.  

«Финансовая грамотность – одно из приоритетных направлений деятельности Банка России. Высокий уровень финансовой культуры человека – требование современной жизни. Её основы закладываются в раннем возрасте, поэтому мы большое внимание уделяем работе с подрастающим поколением, – говорит управляющий Отделением-НБ Республика Мордовия Алексей Колосков. – Важно, что занятия доступны в режиме реального времени для школьников самых удаленных районов Мордовии. Каждый слушатель может задать специалисту вопрос и тут же в чате получить квалифицированный ответ».

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