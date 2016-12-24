Главное событие фестиваля «Крымская весна» в Саранске — масштабный флешмоб артековцев

Стал известен репертуар «Соотечественников»
Фестиваль «Соотечественники» жители Саранска всегда ждут с большим нетерпением. В этом году Фестиваль русских драматических театров...
В субботу 16 марта в Саранске на площади Тысячелетия пройдет масштабный флешмоб «Артековский круг», посвященный 5-летию воссоединения Крыма и Севастополя.
Организаторы фестиваля «Крымская весна» приглашают всех горожан и гостей республики, особенно тех, кто когда-либо отдыхал или работал в знаменитом детском лагере. Также устроители будут рады видеть и «орлят», — тех, кто связан с пионерским лагерем «Орленок».
Всех участников ждет «Большой крымский концерт», подготовленный лучшими творческими коллективами. Запланированы презентация туристических и оздоровительных возможностей Крыма, проведение выставки-ярмарки организаций общественного питания Саранска. Для всех желающих будет работать походная кухня.
В рамках фестиваля запланировано большое количество разноплановых мероприятий. С 15 по 30 марта в Мемориальном музее военного и трудового подвига будет работать выставка «Уроженцы Мордовии в защите и освобождении Крыма в годы Великой Отечественной войны». В школах, ссузах и вузах республики пройдут открытые уроки истории, тематические классные часы, научно-популярные лекции.
Во всех муниципальных районах состоятся праздничные концерты и тематические мероприятия.
Фестиваль «Соотечественники» жители Саранска всегда ждут с большим нетерпением. В этом году Фестиваль русских драматических театров...
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