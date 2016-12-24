Глава Мордовии ответит на вопросы читателей популярных пабликов в соцсетях

Глава Республики Владимир Волков в интервью телеканалу «Народное Телевидение Мордовии» 7 марта выразил готовность ответить на вопросы подписчиков пабликов в социальных сетях.

По его словам, все больше и больше людей находятся и работают в социальных сетях и это важные площадки для общения с населением. Главой Мордовии было принято решение активизировать взаимодействие органов власти с населением, используя для этого соцсети. «Через соцсети мы можем лучше узнать мнение людей. Можно оперативнее работать с обращениями. Я говорю о важных обращениях и вопросах, которые необходимо решать руководству республики, города, районов. Соцсети позволяют решать вопросы быстрее и эффективнее по сравнению с печатными изданиями и телевидением», - подчеркнул Владимир Волков. - Задавайте побольше серьезных вопросов, которые касаются работы жилищно-коммунального хозяйства, жизни города, районного центра или деревни, благосостояния людей».

Владимир Волков обратил внимание и на характер общения в социальных сетях. «Конечно, в соцсетях хватает и негатива. Не думаю, что можно о чем-то говорить с людьми, занимающихся оскорблениями. Но что же поделаешь, мы вытерпим. Но то, что из соцсетей мы не уйдем, это точно. Главное для нас в соцсетях – информация, необходимая для того, чтобы решать вопросы для людей, это самое важное», - отметил Глава Мордовии.

Глава Республики подтвердил, что, как и члены правительства, также сможет отвечать на вопросы читателей популярных саранских пабликов: «Почему бы и нет? Будем отвечать. Надо работать там, где есть люди».

О дате интервью пабликам будет сообщено после Послания Главы Мордовии Государственному собранию.