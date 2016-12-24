Кабельная промышленность станет мордовской «нефтянкой»

Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в работе прошедшего в Саранске общего собрания Ассоциации «Электрокабель» - крупнейшего на постсоветском пространстве объединения производителей кабельной продукции. В ходе семинара «Кабельная промышленность в условиях становления национальной цифровой экономики» он рассказал об истории и перспективах дальнейшего развития данного кластера в республике, его значении для региональной экономики.

«Кабельная отрасль - гордость и флагман нашей промышленности! - заявил Глава Мордовии. - И это касается не только объемов, но и номенклатуры производимой продукции. По итогам прошлого года объемы ее выпуска составили свыше 25 миллиардов рублей. Но главное - удалось обеспечить полный цикл производства. Уровень локализации достиг 85 процентов».

Кроме того, растут объемы инвестиций в отрасль, выручка ежегодно увеличивается на 25 процентов. «Наши кабельщики лидируют и по многим другим направлениям, в том числе по созданию рабочих мест и уровню зарплаты, - добавил Владимир Волков. - Они постоянно осваивают производство новых видов продукции. Неслучайно Мордовия лидирует в стране по доле инновационной продукции - более 29%».

Вдвойне отрадно, что предприятия отрасли не намерены останавливаться на достигнутом. В регионе уже сформирован и действует промышленный кластер «Волоконная оптика и оптоэлектроника», в состав которого вошли предприятия, выпускающие кабель, компаунд, катанку и оптическое волокно. На «ЭМ-Кабеле» сейчас реализуется проект по созданию силовых кабелей напряжением до 110 кВ. «Сарансккабель-Оптика» планирует освоить выпуск импортозамещающей продукции нового поколения. Интересные и перспективные инициативы есть у «Лидер Компаунда», других заводов кабельного кластера. «Примечательно, что практически все они включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов республики, что предусматривает предоставление существенных субсидий и льгот», - заметил руководитель региона.

Особые надежды связаны, очевидно, с развитием оптоволоконного производства и цифровой экономики в целом. «Мы выпускаем продукцию на уровне лучших мировых стандартов. Но сейчас нужно объединить усилия, - подчеркнул Глава РМ. - Цифровой связью должны быть обеспечены учреждения образования, администрации, больницы, нефтегазовая промышленность, оборонный комплекс… В прошлом году все российское оптоволокно, которое производится только в Саранске, шло на экспорт. Продукция поставлялась в 16 государств. А сейчас - возвращается на внутренний рынок. Ставится задача закрыть его потребности, провести полное импортозамещение. С этой целью мы модернизируем производство. Производственные мощности завода вырастут в полтора раза. В год планирует выпускать до 4 миллионов километров оптоволокна».

В ходе заседания председатель правления Ассоциации «Электрокабель» Геннадий Мещанов вручил Главе Мордовии почетный знак «За вклад в развитие кабельной промышленности».