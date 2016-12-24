РИА Рейтинг: в Мордовии растет качество жизни

Бес попутал!
В России предлагают отменить наказание за вынужденную коррупцию
В России предлагают отменить наказание за вынужденную коррупцию
Прокурор запросил главным действующим лицам фирмы Захарову и Денисову по 10 лет колонии
Инвалид из Мордовии просит президента США добиться прекращения его уголовного дела в России
В Мордовии закончены все работы по переходу на цифровое телевидение
21-летний житель Саранска Олег Мышадаев признался в жуткой расправе над своей сожительницей, 20-летней Александрой Шапошниковой. Правоохранители...
Дубравлаг покидает один из самых одиозных заключенных - полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков
Ларьки и палатки могут вновь появиться на улицах российских городов
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И все-таки это произошло! 20 февраля на официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение Председателя Правительства...
Зубово-Полянский суд огласил приговор последнему из бригады наркоторговцев, пойманных на поставке в Россию героина на 7 миллионов $