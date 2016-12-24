РИА Рейтинг: в Мордовии растет качество жизни

Агентство РИА Рейтинг обнародовало вчера результаты ежегодного масштабного исследования «Качество жизни в российских регионах». Всего в нем учитывается 70 показателей, наиболее полно фиксирующих состояние различных аспектов жизни и социально-экономической сферы. Главный вывод, связанный с нашей республикой, - здесь несколько лет подряд улучшаются ключевые показатели, характеризующие качество жизни людей. По итогам прошлого года Мордовия набрала 46,28 балла, что позволило ей занять 44-е место. По сравнению с 2017-м регион поднялся на две строчки вверх. В 2012 г., к слову, когда такое исследование было опубликовано впервые, он находился лишь на 61-й позиции.

«Думается, что опубликованные сведения отражают, прежде всего, правильность курса руководства республики и эффективность избранной им социально-экономической стратегии, - так прокомментировал выводы экспертов Председатель Общественной палаты РМ Иван Капитонов. - Несложно посчитать, что за прошедшие годы Мордовия поднялась сразу на 17-й позиций, что может свидетельствовать о последовательном укреплении ее экономического и социального потенциала, повышении качества жизни людей. Также стоит отметить тот факт, что рост был плавным, без резких скачков. А это говорит уже о долгосрочной и плодотворной работе республиканских институтов власти».

Примечательно, что в 2018 году лишь 5 субъектов Приволжского федерального округа, включая Мордовию, сумели улучшить свои позиции. На прежнем месте остался Татарстан. А остальные начали сдавать.