На карантин закрыта школа № 39

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Уровень заболеваемости ОРВИ в школах и детских садах Саранска повысился до 8,8% (увеличение на 2% с прошлой недели). 
Школа № 39 закрыта на карантин на неделю. «В целом по городу на карантине находятся 43 класса, - рассказала заместитель директора Департамента по социальной политике - начальник управления образования Оксана Шуляпова. - В прошлом году в этот период число заболевших школьников составляло 10%. В детских садах на карантин закрыто 2 группы. Во всех учебных заведениях проводятся профилактические мероприятия». 

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