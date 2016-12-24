На карантин закрыта школа № 39

Уровень заболеваемости ОРВИ в школах и детских садах Саранска повысился до 8,8% (увеличение на 2% с прошлой недели).

Школа № 39 закрыта на карантин на неделю. «В целом по городу на карантине находятся 43 класса, - рассказала заместитель директора Департамента по социальной политике - начальник управления образования Оксана Шуляпова. - В прошлом году в этот период число заболевших школьников составляло 10%. В детских садах на карантин закрыто 2 группы. Во всех учебных заведениях проводятся профилактические мероприятия».