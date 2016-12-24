На карантин закрыта школа № 39

Аэропорт Саранска официально стал международным
И все-таки это произошло! 20 февраля на официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение Председателя Правительства...
И все-таки это произошло! 20 февраля на официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение Председателя Правительства...
В Мордовии на минувшей неделе гостили представители Ливана - координатор Международной лиги исламских ученых, профессор Ливанского...
Сколько жителей Мордовии решились в минувшем году вступить в брак и сколько малышей появилось на свет в год Желтой собаки? Какие имена...
6 февраля силовики провели крупномасштабную операцию против адептов запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы...
Дубравлаг покидает один из самых одиозных заключенных - полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков
Прокурор запросил главным действующим лицам фирмы Захарову и Денисову по 10 лет колонии
В Мордовии закончены все работы по переходу на цифровое телевидение
Зубово-Полянский суд огласил приговор последнему из бригады наркоторговцев, пойманных на поставке в Россию героина на 7 миллионов $
21-летний житель Саранска Олег Мышадаев признался в жуткой расправе над своей сожительницей, 20-летней Александрой Шапошниковой. Правоохранители...
Инвалид из Мордовии просит президента США добиться прекращения его уголовного дела в России