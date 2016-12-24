«Дать возможность умельцам реализовать свои изделия»

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В выходные в Саранске состоялась выставка-ярмарка «Валенки мордовские», которую посетил и Глава города Петр Тултаев. 
«Это был первый опыт. Но считаю, что его обязательно нужно продолжить. Наша задача: дать возможность людям приобрести натуральные изделия, а мастерам - продать их». Пообщавшись с продавцами, мэр Саранска узнал, что у них возникают некоторые проблемы с материалами. Шерсть приходится закупать в Башкортостане. Он предложил приглашать на подобные ярмарки не только тех, кто занимается изготовлением изделий из шерсти, но и тех, кто заготавливает шерсть и прядет шерстяные нити. 
Управлению культуры администрации Саранска Глава города дал поручение рассмотреть возможность проведения выставки-продажи промыслов и ремесел. «Надо дать возможность показать умельцам свое мастерство и, конечно же, реализовать свои изделия. Пусть активнее поучаствуют представители школ искусств и даже их воспитанники. Давайте дадим возможность заработать на своих поделках и детям», - отметил Петр Тултаев.

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