«Необходимо наладить в Саранске полный цикл производства оптического волокна»

Глава Мордовии Владимир Волков провел серию рабочих встреч с руководителями республиканских предприятий и муниципальных образований

Оптоволоконный завод намерен увеличить объемы выпуска продукции

6 февраля в ходе рабочей встречи с председателем совета директоров АО «Оптиковолоконные системы», советником заместителя председателя правления «Газпромбанка» Алексеем Николаевым обсуждались итоги работы предприятия в 2018 году, а также планы его дальнейшей деятельности с учетом ситуации на мировом и российском рынках оптического волокна.

Сейчас при поддержке Фонда развития промышленности РФ на заводе реализуется проект, направленный на повышение производственных мощностей. После реконструкции предприятие сможет выпускать не 2,4 миллиона километров оптического волокна в год, как предусматривалось изначально, а около 4 млн километров. С этой целью в декабре минувшего года был выполнен монтаж дополнительного технологического оборудования и инженерных систем. В настоящее время завершаются пусконаладочные работы. «Реконструкция, с моей точки зрения, прошла успешно», - констатировал Алексей Николаев, уточнив, что выйти на новые рубежи удастся, вероятно, уже во втором квартале.

В дальнейших планах - реализация второй очереди «оптоволоконного» проекта, предусматривающего создание собственного производства преформ, то есть заготовок для вытяжки волокна (сегодня, кстати, они закупаются в Японии). «Нам необходимо снять зависимость от импортных поставок, наладить в Саранске полный цикл производства оптического волокна, - подчеркнул Глава РМ. - Это позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции и, как следствие, повысить ее конкурентоспособность».

Для справки: АО «Оптиковолоконные системы» - первый в России завод по производству оптического волокна, был открыт 25 сентября 2015 года в Саранске. Проект реализован совместными усилиями корпорации «Роснано», «Газпромбанка» и Правительства РМ при поддержке Министерства промышленности и торговли России.

«Биохимик» обновляет линейку лекарственных препаратов

Главной темой беседы Владимира Волкова с председателем совета директоров ООО «Управляющая компания «Промомед» Петром Белым стали вопросы развития завода «Биохимик», в том числе в рамках стратегии по импортозамещению и повышению экспортного потенциала России.

Как отмечалось, прошлый год сложился для предприятия достаточно успешно. Улучшились все основные производственно-финансовые показатели, увеличились налоговые выплаты в бюджеты всех уровней. Так, объемы производства выросли на 13 процентов, производительность труда - сразу на 25%. Валовая прибыль повышается примерно на 35% в год, что является следствием обновления продуктового портфеля - замены устаревших, неприбыльных препаратов на современные и высокорентабельные.

На различных этапах разработки и освоения сейчас находятся уже свыше полутора сотен препаратов различных фармацевтических групп. Причем среди них есть и новейшие антибиотики. В текущем году предприятие рассчитывает получить 29 регистрационных удостоверений на новые лекарства.

Мордовские медикаменты ныне поставляются в ряд стран СНГ. Недавно было открыто торговое представительство во Вьетнаме. Развиваются деловые связи с государствами Персидского залива и Латинской Америки.

Что же касается заработной платы, то она соответствует средней по региону. Причем квалифицированные специалисты, занятые на новых участках, получают в полтора, а то и в два раза больше.

Отдельным блоком рассматривались вопросы подготовки кадров для современного фармацевтического производства. Сегодня, как известно, главной их «кузницей» является профильная кафедра мордовского госуниверситета по биосинтезу антибиотиков. «Студенты обучаются по специальной программе, а практические навыки получают непосредственно в цехах, - сообщил Петр Белый. - Большинству из них предприятие выплачивает стипендии. В нынешнем году первые выпускники должны трудоустроиться к нам». «На заводах нужно создавать именно высококвалифицированные и хорошо оплачиваемые рабочие места, - заявил Владимир Волков. - Когда молодые специалисты видят перспективы своего профессионального развития, получают достойное вознаграждение, они едва ли станут искать лучшей доли за пределами региона».

На КЭМЗе продолжают внедрять систему бережливого производства

На следующей встрече - с генеральным директором ПАО «Ковылкинский электромеханический завод» Владимиром Евтеевым - было объявлено, что предприятие выполнило основные плановые показатели, в том числе по объемам производства и отгрузки готовой продукции. Получено около 274 миллионов рублей прибыли. Среднемесячная заработная плата превысила отметку в 36 тысяч рублей. «Сохраняется численность работников, удается получать новые заказы», - констатировал руководитель КЭМЗ.

Осенью 2018-го на базе завода прошла III конференции по развитию производственных систем, в которой приняли участие представители большинства предприятий, входящих в холдинг «Росэлектроника». При изучении принципов и инструментов бережливого производства отмечалось, что благодаря им КЭМЗ добился увеличения производительности труда на 10 процентов. Время изготовления продукции сократилось на 20%, а суммарный экономический эффект за 2015-2017 годы оценивается в 14 миллионов рублей. Говоря о важности продвижения позитивного опыта компании, Глава РМ подчеркнул, что эти процессы должны способствовать созданию более качественных условий для персонала, росту культуры производства и формированию безопасных условий труда.

Дорога Торбеево - Кажлодка будет отремонтирована

Итоги и планы социально-экономического развития Торбеевского района республики, связанные в том числе со строительством жилья, дорог, объектов социальной инфраструктуры, модернизацией коммунальной инфраструктуры, эффективным использованием земель сельскохозяйственного назначения, Владимир Волков обсудил с главой этого муниципального образования Сергеем Шичкиным.

«Рост наблюдается почти во всех сферах, - доложил торбеевский руководитель, - по уровню собственных доходов, по вводу жилья в эксплуатацию - плюс 4,8 процента, по заработной плате: сегодня она составляет в среднем около 28 тысяч рублей. В строй сдано почти 7,5 тысячи квадратных метров жилья. Сформированы две большие площадки под индивидуальное жилищное строительство - в самом райцентре и у села Дракино (кстати, втором по численности населенном пункте района)». В то же время, по словам Сергея Шичкина, нужна дорога, соединяющая пять улиц одного из массивов, ныне застроенного уже на 80%.

Пообещав поддержать поэтапную реализацию данного дорожного проекта, Владимир Волков попросил рассказать о ходе выполнения ряда ранее поступивших наказов. Речь шла, в частности, о капитальном ремонте шоссе Торбеево - Кажлодка и о строительстве новой школы в Дракино. На первом объекте работы начнутся с наступлением тепла, на возведение второго выделяется 66 млн рублей в текущем году и 111 миллионов - в следующем. Кроме того, в рамках частно-государственного партнерства вместе с агрохолдингом «Талина» в селе Салазгорь оборудован открытый ледовый корт. Еще одной значимой новостройкой стал парк культуры и отдыха им. Горького в райцентре.

Как отметил Сергей Шичкин, районные власти несколько лет подряд берут на себя обязательства по ремонту дошкольных учреждений. Детские сады в селе Жуковка и поселке Красноармейский уже готовы, теперь на очереди еще один - салазгорьский. «Это, безусловно, положительно скажется на демографических показателях района», - резюмировал Глава республики.

В Краснослободске обустроят набережную реки Мокша

Об этом Владимира Волкова проинформировал глава муниципального района Александр Масеев. Благоустройство территории, по словам краснослободского руководителя, пройдет в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Уже в текущем году начнутся работы в исторической части города, где появится общественно-деловая зона. Сначала в порядок будет приведен пешеходный бульвар на улице Коммунистическая и Советской площади, а затем - набережная Мокши. Помимо этого, 1 сентября распахнет свои двери новая школа на 450 мест. Сейчас там идет отделка, вскоре строители приступят к благоустройству прилегающей площади.

Уникальный не только для района, но, пожалуй, и для всей Мордовии объект должен также появиться в деревне Бобылевские Выселки Старогоряшинского сельского поселения. В состав единого спортивного комплекса, возводимого по программе устойчивого развития сельских территорий, войдут различные залы и манежи, ледовая арена, плюс взрослый и детский бассейны. На базе этого сооружения планируется проводить тренировочные сборы, спортивные состязания межрайонного и даже республиканского уровня.

Еще один блок вопросов касался сельскохозяйственного производства и подготовки к весенним полевым работам.