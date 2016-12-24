Пётр Тултаев провел заседание Совета Ассоциации финно-угорских народов России в Чебоксарах

Приговор Калашникову - отменить!
Верховный суд Мордовии отменил приговор 43-летнему директору предприятия «Стерх» Павлу Калашникову. В августе этого года Рузаевский...
Верховный суд Мордовии отменил приговор 43-летнему директору предприятия «Стерх» Павлу Калашникову. В августе этого года Рузаевский...
Красивые автомобильные номера можно будет купить на специализированных площадках в интернете
Столица Мордовии вступает в следующий год с бюджетом в 5 миллиардов рублей
На совещании в горадминистрации начальник Транспортного управления Игорь Белорунов доложил, что частные предприятия общественного транспорта...
Представители власти и бизнеса обсудили вопросы реализации в Мордовии национальных проектов
Утром в обычную декабрьскую пятницу в коридорах «Мордовской республиканской станции переливания крови» было довольно оживленно. Среди...
Заканчивается последняя рабочая неделя 2018 года. Новый год наступает с боем кремлёвских курантов в полночь 31 декабря, и встретить его надо в...
В воскресенье в Саранске в зале РДК состоялся гала-концерт XXII Республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». Это...
При этом стоимость лечения одного онкопациента может доходить до 400 тысяч рублей в месяц
Мы все привыкли мыслить стереотипами: женщина должна быть слабой, мужчины не плачут, блондинки - глупые, итальянцы едят только пасту и пиццу…...