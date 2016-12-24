Пётр Тултаев провел заседание Совета Ассоциации финно-угорских народов России в Чебоксарах

7 декабря в Чебоксарах состоялось заседание Совета Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации под руководством Петра Тултаева. В работе заседания приняли участие представители органов исполнительной власти регионов России, образования, науки, руководители общественных организаций и национально-культурных автономий.

Перед началом мероприятия Пётр Тултаев поприветствовал всех на чувашском языке и отметил, что в республике проживают представители 14 финно-угорских народов. Наиболее многочисленные из них - это марийцы, мордва, удмурты. Председатель Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации подчеркнул, что стремление чувашского народа знать свой язык похвально. Но при этом важно помнить и понимать, что рядом есть другие народы.

«На сегодняшний день в Чувашской Республике накоплен позитивный опыт развития и укрепления межнациональных отношений, что способствует межэтническому миру и согласию. Его необходимо перенимать и распространять. Глава Чувашии Михаил Игнатьев, региональное правительство и Минкультуры Чувашии уделяют большое внимание поддержке народов, проживающих на территории вашего региона», - сказал Пётр Тултаев.

О состоянии межнациональных отношений и поддержке этнокультурной самобытности финно-угорских народов в Чувашской Республике рассказал министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев. Содокладчиком выступил председатель общественной организации «Мордовский культурный центр Чувашской Республики» Владимир Седойкин. Кроме этого, на заседании Совета был рассмотрен план работы Ассоциации на 2019 год.

В рамках пребывания в регионе состоялись презентация и передача финно-угорской литературы в фонды Национальной библиотеки Чувашской Республики. Члены Совета Ассоциации финно-угорских народов России в этот день также посетили Дом дружбы народов Чувашской Республики.