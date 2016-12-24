В Высший совет «Единой России» теперь входят два представителя Мордовии

В конце минувшей недели в Москве проходил XVIII съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия». От Мордовии в его работе приняли участие 9 делегатов. Всего же в состав республиканской делегации вошли 18 человек.

Съезд начался с обсуждения результатов региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018». Происходило это на трех дискуссионных и четырех тематических площадках. Рассматривались, в частности, вопросы развития экономики и социальной сферы страны, создания достойных условий жизни на селе, переселения граждан из аварийного жилья, проблемы партийного строительства и качества внутрипартийных коммуникаций, анализа и прогнозирования общественно-политической ситуации. Также речь шла о внедрении цифровых технологий в политический процесс, ценностных ориентирах и этических нормах для «единороссов», улучшении «обратной связи» с избирателями.

На состоявшемся затем пленарном заседании съезда были подведены итоги работы партии в 2018 г. и определены задачи на год предстоящий. Кроме того, делегаты изучили предложения, выработанные на дискуссионных площадках, утвердили кадровые изменения в руководящих и центральных органах «Единой России».

«Вы знаете, насколько высок сегодня запрос граждан на справедливость, честность, - подчеркнул в своем выступлении Президент РФ Владимир Путин. - И чтобы соответствовать этим требованиям, нужно не отделываться от людей общими замечаниями, а уметь реально слушать и слышать их. Крайне важно сверять с интересами и запросами людей все наши планы и действия, причем внимательно и отзывчиво, по существу».

«Мы развивались вместе с нашей страной, нашими избирателями и сегодня решились на новые, амбициозные задачи, - заявил Председатель «Единой России», премьер-министр страны Дмитрий Медведев. - Это вообще ответственное и важнейшее качество любой политической силы. И сейчас, в этом политическом цикле, партии предстоит проявить его в полном объеме».

Комментируя итоги съезда, Глава Мордовии заметил, что 2018 год ознаменовался многими политическими событиями: «Прежде всего, это, конечно же, выборы Президента России. Важно, что именно наш кандидат - Владимир Путин - одержал на них убедительную победу». По словам Владимира Волкова, на съезде было проанализировано и участие «Единой России» в других кампаниях - по выборам губернаторов, депутатов законодательных собраний регионов и местных советов. Как известно, они не везде прошли одинаково успешно для партии. Но сделанные выводы позволяют надеяться на то, что трудности эти будут преодолены.

«Впереди у нас много работы, связанной в том числе с реализацией нового «майского» указа Президента, - продолжил республиканский руководитель. - В чем-то поставленные там задачи переплетаются с теми, что были обозначены ранее. В центре внимания, как и прежде, остается человек, вопросы повышения благосостояния граждан, защиты их интересов и интересов страны».

Говоря о переменах в руководящих органах партии, следует обратить внимание на тот факт, что Владимир Волков сохранил свое членство в Высшем совете «Единой России», а секретарь регионального отделения, Председатель Государственного собрания Владимир Чибиркин - в Генеральном совете партии. А вот депутат Госдумы России от Мордовии, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев не только был избран в Высший совет, но и вошел в состав партийной комиссии по этике. «Жизнь очень динамична, - сказал в связи с этим Глава РМ. - Новые направления, новые задачи требуют и кадрового обновления. Именно с учетом данного обстоятельства формировался руководящий состав «Единой России». Василий Пискарев, несомненно, поможет усилить влияние республики - и в партийных делах, и в нижней палате российского парламента, будет способствовать решению актуальных вопросов развития Мордовии».

Андрей КРИВОВ