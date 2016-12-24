Цифровые сервисы от «Ростелекома» появились в первых умных домах в Саранске

«Ростелеком» обеспечил высокотехнологичными сервисами три новостройки в жилых комплексах «Лесная сказка», «Дом на Рождественской» и на улице Солнечной в Саранске. Дома оборудованы интеллектуальными видеодомофонами и камерами для видеонаблюдения. Представители филиала компании в Мордовии отметили, что до конца года такие решения появятся еще в 22 новостройках города. И уже сейчас можно с уверенностью сказать, что за такими проектами - будущее.

«Наши сервисы делают жизнь людей комфортной и безопасной. С ними удобно присматривать за детьми на игровой площадке, наблюдать за машинами на парковке и всегда знать, кто приходил в гости, - рассказал директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» Сергей Толстограев. - Важно, что оптическая инфраструктура создавалась одновременно с возведением домов, поэтому новоселы сразу могут подключить комплекс современных услуг связи: высокоскоростной интернет, интерактивное ТВ, телефонию, видеонаблюдение и интеллектуальные датчики из комплекта «Умный дом. Безопасность».

Так что же такое умный дом? Во-первых, это видеокамеры, которыми оснащены входы в подъезды и придомовые территории. Устройства записывают не только изображение, но и звук, поддерживают функцию ночной съемки, распознают автомобильные номера, реагируют на происшествия в зоне наблюдения. При возникновении нештатных ситуаций камеры отправляют жильцам уведомления. Просматривать видео новоселы могут в личных кабинетах с мобильных устройств или компьютеров в любом месте, где есть интернет. Все записи в зашифрованном виде хранятся в защищенном облаке компании.

Таким образом, теперь жители могут не волноваться, а в любое время проверить, что происходит с их автомобилем, припаркованным рядом с домом. Фактически вы сами контролируете безопасность вашего транспортного средства. То же самое касается и детей, играющих на придомовой детской площадке, или пожилых родителей, гуляющих у подъезда.

Новые возможности открывает система «Умный домофон» от «Ростелекома». Она позволит жильцам дистанционно открывать дверь подъезда нажатием кнопки со смартфона или планшета. Вам не придётся лишний раз отвлекаться на то, чтобы нажать кнопку на самом устройстве, как это было раньше.

Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда гости уже пришли, а хозяина еще нет дома. В этом случае звонок в дверь будет переадресован на его мобильный. С помощью встроенной в домофон камеры владелец жилья увидит на экране гаджета посетителей и решит, впускать их или нет. Функция удобна и для родителей, которые всегда могут проконтролировать, чтобы дети в их отсутствие не открывали дверь посторонним.

Если хозяин в квартире, то для ответа на домофонный звонок он может использовать в том числе стационарный телефон. А в случае чрезвычайной ситуации с домофона легко позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Узнать подробнее об умных решениях можно по телефону 8 800 1000 800.