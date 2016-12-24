«Мордовцемент» возглавил уроженец республики

Итоги работы и планы развития «Мордовцемента» были обсуждены во время рабочей встречи Главы республики Владимира Волкова с президентом «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаилом Скороходом.

По словам руководителя холдинга, сейчас предприятие фактически вышло на новый уровень эффективности и автоматизации производства. Процесс модернизации затронул целый ряд ключевых сфер, включая развитие карьеров, приобретение специализированной горной техники, создание автоматизированной линии бесподдонного паллетирования продукции, улучшение собственной электрогенерации, обновление железнодорожной инфраструктуры, клинкерного транспортера, дробильных комплексов. «В начале октября был запущен новый помольный комплекс, - проинформировал Михаил Скороход. - Теперь наряду с линиями сухого и мокрого способа на «Мордовцементе» действует еще и полный цикл производства цемента полусухим способом, который позволяет выпускать продукцию самого высокого качества».

В ходе встречи руководителю региона также был представлен новый руководитель предприятия - Сергей Марачков, уроженец Мордовии.

По мнению Главы региона, такое назначение должно способствовать укреплению производственной базы предприятия, проведению ответственной и взвешенной кадровой политики. «Считаю большим плюсом, что завод возглавил уроженец республики, хорошо знающий как само производство, так и людей, здесь работающих, - сказал Владимир Волков. - В отрасли он трудится более 20 лет. На завод пришел сразу после окончания Алексеевского индустриального техникума. Начинал учеником помощника машиниста компрессорных установок, прошел все ступени карьерной лестницы, вплоть до заместителя гендиректора - директора по производству. Уверен, что накопленные знания и опыт помогут Сергею Марачкову более эффективно решать вопросы дальнейшего развития «Мордовцемента».