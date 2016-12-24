«Мордовцемент» возглавил уроженец республики

Игорный бизнес по понятиям
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ разоблачили бригаду «азартных» дельцов,...
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ разоблачили бригаду «азартных» дельцов,...
Волна смертельных аварий на минувшей неделе захлестнула дороги Мордовии. С 9 по 14 октября произошло 21 ДТП, в которых погибли 9 человек и еще 37...
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор по громкому уголовному делу об «обналичке» саранскими коммерсантами десятков миллионов...
Как в мордовской глубинке возвращают к жизни страдающих алкогольной и наркотической зависимостью
Октябрьский межрайонный следственный отдел СКР по РМ проводит проверку по факту смерти ребенка из пригородного поселка Озерный. На момент...
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ Иван Канайкин рассказал о наркоситуации в Мордовии и некоторых резонансных...
Сотрудники «Железобетона» считают, что в деле обрушения лестничных маршей нет их вины
5 октября уголовный розыск в нашей стране отметил свой 100-летний юбилей. В этот день 1918 года в структуре Народного комиссариата внутренних дел...
Страховщиков обяжут выплачивать компенсацию за тех, у кого нет полиса ОСАГО
Юнец до смерти забил 30-летнего жителя Саранска