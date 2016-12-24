В Торбеевском районе сменился руководитель

Глава Мордовии Владимир Волков посетил в четверг Торбеевский район, где принял участие в работе 33-й сессии местного Совета депутатов, ознакомился с новыми производственными мощностями мясоперерабатывающего комплекса и оценил ход уборочной страды.

Собравшимся на очередную сессию депутатам райсовета предстояло рассмотреть только один вопрос - кадровый. После того как Сергей Ладяев был назначен главным врачом республиканской клинической больницы, районом (правда, в качестве и.о.) руководил его первый заместитель Сергей Шичкин, курирующий блок промышленности, транспорта, ЖКХ и связи. Он же в результате и стал победителем объявленного конкурса на замещение вакантной должности. Его кандидатуру народные представители поддержали единогласно.

Шичкин, как отмечалось, управленец относительно молодой, но опытный. Родился в поселке Торбеево, окончил Академию МЧС, свыше 20 лет трудился в системе гражданской защиты.

Поздравляя вновь избранного главу района, Владимир Волков по традиции обозначил социально-экономические задачи, стоящие перед территорией. В их числе повышение доходов и рост качества жизни населения, открытие новых и модернизация существующих производств, наращивание темпов строительства доступного жилья, формирование комфортной среды обитания.

По словам лидера республики, Торбеевский район развивается в целом весьма успешно. Только за последнюю пятилетку объемы промышленного производства увеличились почти в 6 раз, и это один из лучших показателей среди муниципальных образований Мордовии. В экономику привлечено около 3 миллиардов рублей внебюджетных средств, создано свыше 600 рабочих мест, средняя зарплата перевалила за 28 тысяч рублей. В минувшем году местные предприятия отгрузили продукции на 9,6 миллиарда рублей, перевыполнив прогнозные обязательства на 5 процентов. Инвестиции в основной капитал оцениваются в 700 млн рублей.

Конечно, столь впечатляющие результаты были достигнуты во многом благодаря стабильной производственной деятельности главного торбеевского работодателя - филиала мясоперерабатывающего комплекса «Атяшевский», обеспечивающего занятость более тысячи человек. В то же время очевидно, что дальнейшее его развитие должно происходить параллельно с открытием новых предприятий. И такие проекты, как отметил Владимир Волков, скоро будут реализованы. Так, с минсельхозом страны и Сбербанком уже имеются конкретные договоренности о создании в Мордовии еще десяти крупных свинокомплексов, два из которых появятся на территории Торбеевского муниципального района.

К слову, сама «Талина», в структуру которой входит упомянутый МПК «Атяшевский», тоже не намерена довольствоваться достигнутым. Например, она стремится стать крупнейшим в стране производителем колбасных изделий (сейчас, по данным минсельхоза, холдинг входит в лидирующую тройку), доведя объемы их выпуска до 240-245 тысяч тонн в год. С этой целью уже начато строительство нового производственного комплекса площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. С вводом объекта в эксплуатацию (ориентировочно это произойдет в конце 2018-го - начале 2019 года) удастся дополнительно трудоустроить не менее 300 человек.

Глава республики лично убедился в том, что работы здесь идут полным ходом. В настоящее время близится к завершению монтаж каркаса, отремонтирован пристрой, в котором будут установлены самые современные колбасные линии. Одна из них, предназначенная для изготовления варено-копченых и полукопченых колбас, в общем-то, уже готова. Да и на другой - по производству сосисок - скоро начнутся тестовые испытания.

В этот же день Владимир Волков побывал на сельхозугодиях МАПО «Торбеево». Предприятие помимо зерновых выращивает и кормовые культуры. И, в частности, рапс, из которого получается масло. Такая продукция пользуется спросом у птицефабрик, поскольку позволяет существенно нарастить объемы производства яиц.

В нынешнем году даже в не самых благоприятных погодных условиях (в районе два месяца не было дождей) предприятие тоже рассчитывает получить неплохой урожай. Особые надежды связаны с более неприхотливой рожью. Её собирают в среднем по 28 центнеров с гектара. С реализацией зерна проблем возникнуть не должно. Его готовы выкупать хлебопеки.

Глава Мордовии между тем призвал аграриев активнее внедрять передовые технологии возделывания почвы. «Опыт целого ряда сельхозпредприятий доказывает, что влияние природных факторов можно существенно уменьшить, - сказал он. - Республика даже в самые неурожайные годы может гарантированно получать не менее миллиона тонн зерна. А при относительно оптимальных условиях - по полтора миллиона тонн. Вот это тот минимум, на который нам следует ориентироваться. Причем нужно помнить, что скоро и он не позволит полностью обеспечивать собственные нужды региона. Ведь с ростом поголовья скота и объемов производства животноводческой продукции потребность в зерне будет только увеличиваться».

Несмотря на плотный рабочий график, Владимир Волков нашел время пообщаться с рядовыми жителями района, выслушать их просьбы и пожелания. Многие проблемы, высказанные во время избирательных кампаний, уже выполнены. Но об одной, связанной с проведением капитального ремонта автодороги от рабочего поселка Торбеева до села Кажлодка, все-таки стоит упомянуть особо. По словам Главы, суть вопроса ему хорошо известна. Проект должен быть подготовлен до сентября. А вот сами строительные работы начнутся в следующем году.