Ушла из жизни судья Верховного суда Мордовии Мария Татаринова

5 августа ушла из жизни судья Верховного суда Мордовии, 87-летняя Мария Дмитриевна Татаринова. В последние годы жизни она находилась в почетной отставке. В Верховном суде республики Мария Дмитриевна проработала четверть века. Коллегам она запомнилась профессионалом своего дела и замечательным человеком.

Мария Татаринова (Осипова) родилась в 1931 году в селе Скрябино Саранского района МАССР. После окончания в 1954 году Харьковского юридического института начала работать стажером народного судьи первого участка Центрального района Тамбова и Боговаровского народного суда Костромской области. «Я написала письмо в Министерство юстиции о том, что хочу работать, в должности кого - не указала, - рассказывала о себе Мария Дмитриевна. - Из Министерства юстиции поступил ответ: «Вакантных мест нет». Выдали направление на прохождение практики в Тамбов. После направили в Боговаровский район Костромской области. Чтобы попасть в этот район, необходимо было через столетнюю сплошную тайгу проехать, где одни сосны стоят. Тяжело было добираться, но молодость все терпит».

Как признавалась Мария Дмитриевна, мама очень хотела видеть дочь врачом, а сама она с детства мечтала стать судьей. Ее желание осуществилось в 23 года - после окончания стажировки она была назначена судьей Боговаровского района Костромской области: «Меня представлял начальник отдела кадров Костромского областного суда. Спрашивает: «Как Вас представить?», я отвечаю: «Маша», а он мне: «Какая Вы Маша, Вы судья!». Я самая молодая по возрасту была среди коллег, многие даже не верили, что я судья, и всегда спрашивали: «Как можно найти судью Осипову?». В первое время в работе допускала ошибки, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Так начались мои трудовые будни…».

Отработав шесть лет в народном суде в Костромской области, Мария Осипова переехала в Саранск, где ее ждали мама, две сестры и брат. В Верховном суде МАССР Мария Дмитриевна полгода работала консультантом, а затем в июле 1962 года была избрана судьей. В Верховном суде МАССР она проработала до октября 1986 года. За это время была награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Почетной грамотой Министерства юстиции РСФСР и Президиума ЦК профсоюза работников госучреждений.

Одним из самых тяжелых в своей судебной практике Мария Татаринова считала дело о жестоком убийстве ребенка. 56-летняя женщина в пьяном состоянии убила 4-летнюю неродную внучку. «Убийство было совершено с особой жестокостью, пьяная женщина изрубила дитя на кусочки, - вспоминала Мария Дмитриевна. - Сын осужденной в судебном заседании просил, чтобы его мать расстреляли. Страшно было это слышать! На совещании с заседателями мы много говорили о том, как же наказать эту женщину. В итоге назначила ей 12 лет лишения свободы, поскольку законом смертная казнь в отношении женщин не предусмотрена.

Самым страшным было то, что в судебном заседании на осужденную накинулись, мне кое-как удалось затолкать ее в совещательную комнату и поставить у дверей охрану. Сын женщины Иван и его жена Лидия (мама убитой девочки) подали жалобу, просили расстрела. Но вышестоящая инстанция наше решение оставила без изменения. Спустя несколько месяцев в Верховный суд поступило письмо от отца Лидии. В нем он рассказал о новой трагедии, произошедшей в семье. После приговора Лидия не переставала винить в смерти дочери Ивана, продолжать семейную жизнь с ним она не желала. В одно из дежурств он пришел со службы с оружием, застрелил сначала ее, а потом себя... Мне было больно, что приговор суда унес еще две молодые жизни».

Мария Татаринова считала, что приговор - это зачастую риск, поскольку он может соответствовать закону, но противоречить совести судьи. Рассматривая дело, приходится отключать естественные человеческие эмоции, чтобы они не влияли на решение суда. Каждому судье приходится испытывать сомнения, вынося приговор, но итог должен быть таким, чтобы не возникало ни малейшего повода усомниться в объективности судьи.