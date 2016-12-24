Целевое использование земельного участка

В последнее время участились случаи выявленияУправлением Росреестра по Республике Мордовия земельных правонарушений, выразившихся в использовании земельных участков не по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием.

Тем самым нарушаются требования статьи 42 Земельного Кодекса РФ, согласно которой собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны:

– использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;

– осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;

– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;

– своевременно производить платежи за землю; соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

– не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.

Практика привлечения государственными инспекторами по использованию и охране земель лиц к административной ответственности показывает, что нецелевое использование земельного участка на территории республики выражается в основном в использовании землепользователями земельных участков путем размещения на нихгостиниц, магазинов, помещений по оказанию услуг по ремонту автомобилей.

Так,за указанное правонарушение согласно части 1 статьи 8.8. КоАП РФ предусмотрена административная ответственность виде административного штрафа, размер которого определяется в зависимости от кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей на граждан; не менее двадцати тысяч рублейна должностных лиц; не менее ста тысяч рублейна юридических лиц.

В связи суказанным, Управление Росреестра по Республике Мордовия рекомендует землепользователям использовать свои земельные участки в соответствии с их целевым назначением.