Целевое использование земельного участка

«Это было страшное зрелище!»
В саранской больнице скончалась жертва июльского урагана
В последнее время участились случаи выявленияУправлением Росреестра по Республике Мордовия земельных правонарушений, выразившихся в использовании земельных участков не по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием.
Тем самым нарушаются требования статьи 42 Земельного Кодекса РФ, согласно которой собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны:
– использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;
– осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;
– своевременно производить платежи за землю; соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
– не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.
Практика привлечения государственными инспекторами по использованию и охране земель лиц к административной ответственности показывает, что нецелевое использование земельного участка на территории республики выражается в основном в использовании землепользователями земельных участков путем размещения на нихгостиниц, магазинов, помещений по оказанию услуг по ремонту автомобилей.
Так,за указанное правонарушение согласно части 1 статьи 8.8. КоАП РФ предусмотрена административная ответственность виде административного штрафа, размер которого определяется в зависимости от кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей на граждан; не менее двадцати тысяч рублейна должностных лиц; не менее ста тысяч рублейна юридических лиц.
В связи суказанным, Управление Росреестра по Республике Мордовия рекомендует землепользователям использовать свои земельные участки в соответствии с их целевым назначением.
В саранской больнице скончалась жертва июльского урагана
Федеральный проект «Формирование современной городской среды» уже знаком жителям столицы Мордовии. В ходе его реализации в Саранске уже...
Пролетарский районный суд вынес приговор 20-летнему жителю Саранска Олегу Мышадаеву. Он обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью - в...
Общественная комиссия продолжает объезжать дворы, которые попали в Федеральный проект «Формирование современной городской среды в...
Сломавшийся лифт как индикатор морального состояния общества
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о жестокой расправе над 32-летним саранским диджеем Алексеем Земсковым. За смерть...
IV Межрегиональный фестиваль национальный культуры «Кургоня», который стал символом межнациональных связей и дружбы, популяризатором...
По информации федеральных информагентств, фигурант одного из самых громких коррупционных дел в истории России - бывший заместитель...
Но все льготы по проезду остаются прежними
За это ему грозит до 8 лет лишения свободы