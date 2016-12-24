В северо-западной части Саранска 9 августа будет временно отключено холодное водоснабжение

Электронный проездной заменит бумажный
Но все льготы по проезду остаются прежними
В связи с заменой участка водовода от дома №143 по проспекту 60 лет Октября до ул. Коваленко с 22:00 9 августа до 05:00 10 августа будет отсутствовать холодное водоснабжение в многоквартирных домах по следующим адресам:
пр. 60 лет Октября от ул. Веселовского до ул. Пушкина;
ул. Металлургов от пр. 60 лет Октября до ул. Коваленко;
ул. Коваленко от пр. 60 лет Октября до ул. Победы;
ул. Победы от ул. Металлургов до ул. Н.Эркая;
ул. Н.Эркая от ул. Победы до ул. Воинова;
ул. Пушкина от ул. Воинова до пр. 60 лет Октября;
ул. Воинова от ул. Металлургов до ул. Пушкина;
ул. Миронова от ул. Коваленко до ул. Н.Эркая;
п. Берсеневка — 44 квартал.
На время отключения холодного водоснабжения будет организован подвоз воды.
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Но все льготы по проезду остаются прежними
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