В северо-западной части Саранска 9 августа будет временно отключено холодное водоснабжение

В связи с заменой участка водовода от дома №143 по проспекту 60 лет Октября до ул. Коваленко с 22:00 9 августа до 05:00 10 августа будет отсутствовать холодное водоснабжение в многоквартирных домах по следующим адресам:

пр. 60 лет Октября от ул. Веселовского до ул. Пушкина;

ул. Металлургов от пр. 60 лет Октября до ул. Коваленко;

ул. Коваленко от пр. 60 лет Октября до ул. Победы;

ул. Победы от ул. Металлургов до ул. Н.Эркая;

ул. Н.Эркая от ул. Победы до ул. Воинова;

ул. Пушкина от ул. Воинова до пр. 60 лет Октября;

ул. Воинова от ул. Металлургов до ул. Пушкина;

ул. Миронова от ул. Коваленко до ул. Н.Эркая;

п. Берсеневка — 44 квартал.

На время отключения холодного водоснабжения будет организован подвоз воды.

Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.