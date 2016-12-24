Бесплатная пешеходная экскурсия доставит болельщиков до «Уругвая-России»

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25 июня, в день, когда пройдет матч ««Уругвай-Россия», Туристско-информационный центр РМ проводит экскурсию на английском и русском языках для болельщиков в удобное время

 

25 июня, в день, когда пройдет матч ««Уругвай-Россия», Туристско-информационный центр Республики Мордовия переносит бесплатную пешеходную экскурсию «Саранск: последняя миля» с 16:00 на 15:00. Теперь у болельщиков появится возможность погулять по городу, увидев основные архитектурные памятники, узнать уникальные факты о Саранске, а потом попасть на трансляцию матча «Уругвай - Россия» на главном экране Фестиваля болельщиков FIFA в Саранске. Кстати, экскурсия проводится на английском и русском языках. А после будет достаточно времени, чтобы успеть на матч мирового уровня на стадионе «Мордовия Арена» - И.Р.Иран – Португалия.

Место сбора экскурсионной группы: Памятный камень Тысячелетия на площади Тысячелетия. Окончание - Фестиваль болельщиков FIFA.

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