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Одним из наиболее ярких и масштабных событий культурной программы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городе-организаторе Саранске станет народный арт-парад национальных творческих коллективов ‒ театрализованное шествие «Welcome, Чемпионат 2018!».
Главная задача шествия − создание яркой, праздничной атмосферы на центральных улицах Саранска. Уникальное ощущение личной причастности к грандиозному празднику футбола станет хорошим стимулом для участия в шествии гостей и жителей Республики Мордовия.
Вовлечение самой широкой зрительской аудитории, популяризация футбола, как любимой игры всего мира, всех народов – основная идея шествия.
Шествие стартует 16 июня 2018 года от улице Пролетарской в 15.00 мск. Маршрут предполагает движение по улицам Большевистской, Коммунистической и Волгоградской до стадиона «Мордовия Арена», где будут разворачиваться основные события матчевого дня (поворот колонны для возвращения в центр города − памятник Е. Пугачеву).
По ходу движения колонны запланированы четыре креативных флешмоба с использованием футбольных «кричалок», песен, танцевальных элементов.
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