Государственные награды в День России

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В День России Глава РМ Владимир Волков вручил награды отличившимся жителям Мордовии. Церемония чествования граждан, внесших огромный вклад в экономическое и социальное развитие региона, прошла в Доме республики. Среди ее участников были врачи, педагоги, журналисты, государственные и общественные деятели. В этот же день российские паспорта получили саранские школьники, преуспевшие на ниве учебы и творчества.
12 июня, как подчеркнул Владимир Волков, отмечается главный государственный праздник: «Этот день наполнен чувством искренней и глубокой любви к Родине. Мы дорожим и гордимся прошлым, настоящим и будущим нашей страны, ее многовековой историей, традициями и культурой». Саранск и республика в целом за последние годы сильно преобразились. Модернизируются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, строятся новые дома, дороги и инфраструктурные объекты, стремительно входят в нашу жизнь передовые технологии. 
Новый импульс развитию региона придало принятое решение провести здесь матчи футбольного первенства планеты 2018 года. «Вместе с вами, вместе со всеми жителями Мордовии мы проделали поистине титаническую работу. Тем приятнее осознавать, что наши усилия увенчались реальными свершениями. Кардинально изменился внешний облик столицы, в строй сданы стадион, аэропорт, гостиницы, транспортные развязки, современные жилые комплексы. Причем преобразился не только сам город. Все мы стали другими!» - продолжил Глава. 
Впереди, впрочем, нас ждет не менее сложный экзамен. Необходимо провести матчи на самом высоком уровне, принять десятки тысяч гостей, после чего оперативно перейти к следующему этапу - реализации концепции наследия чемпионата. «Уверен, мы сможем заявить о себе на весь мир, сумеем грамотно использовать накопленный потенциал, обеспечить дальнейшее, прорывное развитие республики. Главное - двигаться вперёд, не снижая темпов!» - отметил руководитель региона.
Отдельно Владимир Волков обратился к самым юным участникам торжества - юношам и девушкам, получающим паспорта: «Помните, что вы родились и живете в стране, которая подарила миру огромное количество ученых, первооткрывателей, писателей, художников, музыкантов, спортсменов… С гордостью несите звание гражданина России, ведь совсем скоро вам, молодым, предстоит участвовать в ее обустройстве, сохранять и развивать наше сильное и независимое государство».
Далее Глава перешел к награждению отличившихся. За выдающиеся заслуги перед республикой звание Почетного гражданина Мордовии было присвоено бывшему председателю Совмина, ныне - активному участнику ветеранского движения Василию Учайкину. «Я благодарен за высокую оценку моего скромного труда, - заметил тот в ответ. - Мы с Владимиром Дмитриевичем почти четверть века проработали вместе. При его поддержке ветеранские организации успешно развиваются, добиваются значительных успехов». 
Государственные награды были вручены и другим жителям Мордовии. Ревматолог Республиканской клинической больницы № 5 Лилия Аникина стал заслуженным врачом РМ, управляющий директор «РМ Рейл Инжиниринг» Вячеслав Мишин - заслуженным изобретателем, руководитель аппарата Ромодановской райадминистрации Татьяна Мурашова - заслуженным работником органов местного самоуправления, а преподаватель детской музыкальной школы № 1 Любовь Лынова - заслуженным работником культуры РМ. Почетные грамоты республики были вручены заместителю Председателя Центризбиркома Нине Чудаевой, воспитателю детского сада Алсу Сабитовой, учителю Александру Шипелкину, работникам предприятий Павлу Широкову («ЭМ-Кабель»), Надежде Лошаковой («Резинотехника») и Наталье Степановой (Саранский завод точных приборов). Журналист Станислав Холопов стал лауреатом Государственной премии РМ, а уполномоченный по правам человека Валерий Левин, руководитель фольклорного ансамбля «Мокшаваня» Анастасия Рябова и ветеран труда Людмила Федоткина - лауреатами премий Главы Мордовии. Благодарность была объявлена и группе волонтеров футбольного ЧМ. Также в ходе церемонии Главный федеральный инспектор Михаил Сезганов вручил благодарственные письма Президента за активное участие в работе по подготовке и проведению выборов.

 

 

                       

 

 

 

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