Иева Андреевайте: «Ради хорошего кинопроекта я готова побриться налысо»

Молодая и перспективная актриса родилась в России, но ее детство прошло в Литве. Иева Андреевайте росла очень артистичной: восемь лет занималась в балетной школе, посещала тренировки по гимнастике и фигурному катанию. Будущей актрисе легко давались иностранные языки. Кроме русского и литовского Андреевайте владеет немецким и английским. Но, несмотря на разнообразные увлечения, жизнь она решила связать с кино.

Зрителям Иева знакома по фильмам, собравшим множество наград, «Хороший мальчик» и «Он - дракон», а по также сериалам «Штрафник» и «Фарца». В скором времени выйдут два многосерийных проекта, в которых актриса сыграла главные роли. Это сериал «Пуля», его для телекомпании НТВ сняла кинокомпания «Амедиа Продакшн». И многообещающий мистический проект «Русалки» - он выйдет на Первом канале.

- Иева, недавно завершились съемки сериала «Пуля». Насколько мне известно, это детектив с большим количеством экшн-сцен. Как вы, такая хрупкая блондинка, чувствовали себя в такой жесткой истории?

- Мне очень нравится такой жанр. Я обожаю детективы и экшн. Да и сама по себе я сильный и физически активный человек. И мне нравится, что женских ролей в фильме немного, поэтому я могу быть таким цветком - украшением этого проекта. (Смеется.)

- Вы сказали, что у вас хорошая физическая подготовка. Каким видом спорта занимаетесь?

- Всю свою жизнь я танцевала, это были и классические танцы, занималась в разных спортивных секциях. А сейчас очень много плаваю. А еще занимаюсь древним вьетнамским единоборством нят-нам. В основе этой боевой системы лежат дыхательные, статические и динамические упражнения и прикладные тактические приемы. А сейчас еще заболела лошадьми. Научиться ездить верхом было мечтой всей моей жизни. И эта мечта стала реальностью, я занимаюсь верховой ездой. Этот навык мне нужен был для других съемок, но говорить о них я пока не могу.

- То есть вы человек активный?

- Я отношусь к тем актерам, которые даже на съемках в числе первых просят участия в каких-то сложных сценах, например подраться и самостоятельно выполнить все трюки за свою героиню. Я всегда говорю: «Дайте мне физическую нагрузку!». Поэтому такие проекты, как «Пуля», меня безумно радуют.

- Какие качества вашей героини Даши из «Пули» хотели бы развить в себе?

- В чем-то мы с Дашей похожи… Но у нее непростая судьба, она довольно рано потеряла родителей и была вынуждена уехать за границу, прятаться, жить в страхе. У меня такая работа, что мне тоже приходится жить в самых разных городах. Но Даша все время рискует. Я бы тоже хотела найти в себе эту безумную внутреннюю силу, уметь постоять и за себя, и за тех, кто рядом.

- Как обычно настраиваетесь на роль? В чем заключается подготовка?

- Мне очень нравится готовиться по методу американского режиссера Ли Страсберга. В новой роли у актера всегда меняется и его физическое состояние. Я готова и набирать лишний вес, и худеть, и абсолютно изменять свою внешность. Конечно, все зависит от самого проекта и от отношения к нему: если считаешь, что для тебя это важно и нужно, то решишься на многое. Я, например, готова побриться налысо. Хотя уверена, что на это согласится лишь одна из десяти актрис.

- А такие предложения вам уже поступали?

- Были, но так совпало, что я параллельно участвовала в другом проекте, и совмещать разные образы не получилось. Однако я была согласна побриться. Надо, так надо. Ради роли я готова освоить и любой новый для себя вид спорта. И воспринимаю это не как жертву, а как подарок. В этом и заключается актерская профессия. У нас столько возможностей! Ты можешь прожить столько разных жизней, получить огромное количество различных навыков. В другой профессии или обычной жизни это невозможно. Может быть, мне что-то и не пригодится в жизни из того, что я должна освоить для съемок. Не важно. Если для роли нужно научиться ездить на мотоцикле, я это сделаю и проеду в кадре легко и эффектно.

- Вы недавно снялись в сериале «Русалки». Расскажите об этом проекте.

- Это еще один сериал кинокомпании «Амедиа Продакшн» и компании «Среда», где у меня также главная роль. В «Русалках» было много подводных съемок в бассейне, глубина которого шесть метров. И это захватывающе и интересно! На площадке вместе с нами были дублеры, профессиональные пловцы, но я все время просила дать что-то сделать самой. Ведь я занималась плаванием и хорошо ныряю.

- Какие актеры вас вдохновляют?

- Мне очень нравится англо-американский актер Кристиан Бэйл. Это яркий пример того, как нужно входить в образ, работать над телом. В фильме «Машинист» он весил 50 килограммов, а месяцев через пять уже сыграл достаточно «мускулистого» Бэтмена. Через какое-то время он снова набирает вес ради «Аферы по-американски». Я понимаю, что это тяжело, и для здоровья не полезно, но меня это восхищает!

- Вам всегда удаются актерские перевоплощения?

- Пять лет назад я играла девушку в инвалидной коляске, и моей героине нужно было пересесть с нее на другое место. И вдруг на съемках я сказала: «Не могу!». Моя фраза сначала всех удивила, но потом я объяснила, что так настроилась на эту роль, что, как и моя героиня, не могу обойтись без посторонней помощи. Сейчас я - это она. Меня поняли и переложили на кровать. И потом я весь день лежала, не вставая. Помню, у меня даже затекли ноги, и это состояние мне помогло понять, что чувствует моя героиня. То есть через физическое состояние я добивалась нужного мне психологического состояния.

- Есть ли роль, которую бы вы никогда не согласились играть?

- Таких нет. Я готова играть в любом жанре любой характер. Мне очень хочется совсем непохожих ролей. Вот, например, мужчину я никогда не играла. И не просто мужчину, а, например, бомжа. Или рок-звезду. Вот это было бы очень интересно!

Екатерина Шитикова, фото «Амедиа Продакшн»



