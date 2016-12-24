Собственники земельных участков должны знать свои права и обязанности

Зачастую своеволие и беспечное отношение при ведении личного хозяйства становится причиной административного преследования и гражданских споров граждан и органов власти. Чтобы этого не случилось, собственники должны знать особенности использования своих земельных участков.

Собственники земли вправе самостоятельно определять целевое назначение в соответствии с установленными видами в территориальной зоне, где находится их земельный участок. В таком выборе не требуется принятие решений органа местного самоуправления, достаточно лишь подать заявления об учете изменений в МФЦ, указав выбираемый вид и его код, при этом не требуется даже написание декларации.

Однако необходимо помнить о главном принципе земельного законодательства – единстве судьбы земельного участка и расположенных на нем объектов, где первичен - объект, и вторичен - участок.

Если объекта нет, но планируется его создание на участке, то необходимо выбрать вид земельного участка по перечням в соответствующих территориальных зонах правил землепользования и застройки, а также в обязательном порядке получить разрешительную документацию на строительство планируемого объекта.

Также нужно учесть, если на участке уже возведен жилой дом и планируется изменить его назначение на «магазин», то необходимо получить разрешение на перевод жилого помещения в нежилое и скорректировать вид разрешенного использования земельного участка с учетом планируемого использования созданного на нем объекта.

Если в основных видах разрешенного использования не предусмотрено размещение магазинов, но есть указание этих объектов в разделе: «вид разрешенного использования, требующий согласования», то потребуется пройти обязательную процедуру публичных слушаний и принятия решения органом местного самоуправления.



