Горожане хотят платить за квартиру на почте

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На рабочем совещании Петр Тултаев рассказал, что к нему обращаются горожане с жалобами, что в отделениях Почты России перестали принимать платежи за квартиру. 

- Почтовые отделения раньше выступали как агенты банков, которые принимают платежи за маленькую процентную ставку. Теперь ни «КС банк», ни «Сбербанк» не хотят с Почтой России работать, потому что всю претензионную работу по некачественному приему платежей через почтовые отделения ведут потом банки. Было проведено совещание с руководителями головных офисов Почты России и банков по данному вопросу, на котором они не пришли к единому мнению, - доложила заместитель главы городского округа Саранск - директор Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Ирина Объедкина. 

Директор Саранского расчетного центра Владислав Коновалов пояснил, что отделения Почты России не имеют технической возможности самостоятельно принимать платежи. У них нет программного обеспечения для приема и распределения платежей, и устанавливать его они не стремятся, поскольку это стоит денег. 

- Почта и банки не могут договориться между собой. Но людям все равно, кто распределяет платежи - почта, СРЦ или банки. Главное для них - удобство, - заметил Петр Тултаев. - Нужно принять взаимоприемлемое решение. Собирайте все заинтересованные стороны, договаривайтесь, проблему эту надо решить!

 

                       

 

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