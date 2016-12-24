Саратовского борца с коррупцией взяли в Саранске
Подполковника полиции подозревают во взятке в 5 миллионов рублей. До 2011 года он работал в МВД по РМ
По словам Эгона Примаса (возглавляющего, к слову, Круг друзей Тюрингия - Мордовия), в рамках трехдневного визита делегация Ландтага побывала на ряде производств, инфраструктурных и социально-культурных объектах региона и даже приняла участие в празднике Святой Троицы в селе Новотроицкое Старошайговского района. Позитивные перемены, прошедшие с момента последней поездки, были видны повсюду - появились новые дороги, жилые массивы, аэропортовый комплекс, стадион мирового уровня. Было также отмечено, что хорошими темпами развиваются сельское хозяйство, промышленность, другие отрасли экономики. Германский парламентарий выразил уверенность в том, что эти преобразования наверняка оценят и гости мундиаля. «Нам важно развивать сотрудничество. Санкции рано или поздно будут отменены, ведь они не просто бессмысленны, но и вредны», - добавил он.
Подполковника полиции подозревают во взятке в 5 миллионов рублей. До 2011 года он работал в МВД по РМ
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