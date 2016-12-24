В понедельник Глава Мордовии Владимир Волков встретился с заместителем председателя фракции Христиано-демократический союз в Ландтаге земли Тюрингия (Германия), председателем комитета по развитию инфраструктуры, сельского и лесного хозяйства Эгоном Примасом и депутатом Ландтага земли Тюрингия Тило Куммером. Были рассмотрены вопросы возобновления сотрудничества территорий в сферах межпарламентского, внешнеэкономического и социально-культурного взаимодействия, в том числе по линии АПК.

По словам Эгона Примаса (возглавляющего, к слову, Круг друзей Тюрингия - Мордовия), в рамках трехдневного визита делегация Ландтага побывала на ряде производств, инфраструктурных и социально-культурных объектах региона и даже приняла участие в празднике Святой Троицы в селе Новотроицкое Старошайговского района. Позитивные перемены, прошедшие с момента последней поездки, были видны повсюду - появились новые дороги, жилые массивы, аэропортовый комплекс, стадион мирового уровня. Было также отмечено, что хорошими темпами развиваются сельское хозяйство, промышленность, другие отрасли экономики. Германский парламентарий выразил уверенность в том, что эти преобразования наверняка оценят и гости мундиаля. «Нам важно развивать сотрудничество. Санкции рано или поздно будут отменены, ведь они не просто бессмысленны, но и вредны», - добавил он.